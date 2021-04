Ekologické polopodzemné kontajnery MOLOK zabezpečia v Zelených Vlčinciach komfort triedenia odpadu

Bývať v meste obklopený zeleňou a popritom žiť v súlade so životným prostredím. Takáto je v súčasnosti predstava ideálneho bývania pre mnohých ľudí.

19. apr 2021 o 13:18

Projekt Zelené Vlčince v Žiline spomínaný komfort a úroveň bývania ponúka. Okrem toho, že developer Reinoo a.s. myslí pri výstavbe na ekologické riešenia v interiéri bytov, dbá aj na to, aby obyvatelia mohli zodpovedne triediť odpad. Preto sú súčasťou rezidenčného bývania v projekte Zelené Vlčince moderné a ekologické polopodzemné kontajnery MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX.

Žiť v čistom a oku lahodiacom prostredí je pre ľudí hľadajúcich nové bývanie zvyčajne jednou z priorít, ktorá zaváži pri výbere bytu. O to, aby takéto bývanie vzniklo sa v tomto prípade postaral developer Reinoo a.s.. Na to, aby bolo prostredie pekné na pohľad už od začiatku, vysádza v okolí bytových domov postupne 12 metrov vysoké stromy.

O ten druhý aspekt, aby mohli obyvatelia zodpovedne triediť odpad, sa postarajú polopodzemné kontajnery MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX. A hoci sa projekt Zelené Vlčince realizuje v troch etapách a súčasnosti sa kolauduje zatiaľ prvá etapa, už teraz majú prví obyvatelia zabezpečený komfort, ktorý im umožní žiť v čistom a ekologickom prostredí.

Filozofiou projektu je nielen prinášať vysoký komfort bytov, príjemné okolie, priestor pre relax, ale tiež zabezpečiť čo najinovatívnejšie nakladanie so zmesovým a triedeným odpadom. Polopodzemné kontajnery MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX prinesú obyvateľom komplexu Zelené Vlčince hneď niekoľko výhod. Majú výrazne vyššiu kapacitu zberného miesta, vďaka čomu je znížená frekvencia vývozu. To vedie k zníženiu nákladov a negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Dve tretiny kapacity nádoby sú pod zemou, kde je stálejšia teplota, a tým dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a zníženie vzniku zápachu. Odpad je ukladaný do výšky až 2,5 metra, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou váhou odpadu. V neposlednom rade sú takéto zberné kontajnery menším lákadlom k vandalizmu, či k opätovnému vyberaniu odpadu. Estetický vzhľad a čistota zberného miesta sú pridanou hodnotou, ktorú ocení nejeden obyvateľ.

Polopodzemné kontajnery MOLOK.

Myslenie spoločnosti Reinoo a.s. je postavené na silno ekologických a zodpovedných princípoch. Projekty realizuje s ohľadom na to, kde a pre koho majú slúžiť. Ako sú zasadené do prostredia a ako ovplyvnia okolie. Pri pripravovaných projektoch sa zaujíma aj o názory verejnosti a samosprávy. Moderná architektúra je absolútne spätá so zelenými riešeniami, myslí na zelenú budúcnosť a takisto uvažuje spoločnosť aj pri výstavbe tohto projektu.

Už názov projektu hovorí o tom, že kvalita okolia bývania je prioritou. Samotné budovy sú riešené modernými stavebnými technológiami, čo sa dotýka komfortu aj úspory energií. Na to, aby mal človek pocit ekologického bývania však nestačí len komfort vo svojom byte.

Preto v tomto rezidenčnom bývaní obyvatelia privítajú príjemné okolité prostredie, o ktoré sa postarajú vysoké platany vo vnútrobloku a tiež zelené vegetačné strechy. Tie poskytnú okrem estetickej stránky predovšetkým výbornú prirodzenú klimatizáciu budovy. Jej hlavnou funkciou je ochrana budovy pred vysokými teplotami v lete a tuhými mrazmi v zime. Po výstavbe celého komplexu, vznikne viac ako 15 000 m2 zelene, čo sú asi 3 futbalové ihriská, zeleň bude na strechách i v okolí. Budú lemovať najmä vonkajšie parkoviská a vznikne tak jedna z najdlhších a najsúvislejších stromových alejí v Žiline. Stromy budú aj vo vnútroblokoch, kde bude detské ihrisko a oddychová zóna s lavičkami a trávnatou plochou vhodnou napríklad aj na nedeľný piknik.

Ďalšou pridanou hodnotou bývania pre obyvateľov komplexu sú napríklad vsakovacie jamy zabezpečujúce odplav vody pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, nabíjacie stanice pre elektromobily, či dostatočné množstvo vnútorných parkovacích miest.

Ako dôkaz, že hovoríme o zelenom bývaní je aj to, že v projekte bude dostatok miesta pre bicykle, ako aj možnosť nainštalovať si elektonabíjačku pre hybridné a elektrické autá v podzemných garážach. Zelené Vlčince, ktoré stavili na mnohé inteligentné riešenia a tiež na vysokokvalitné a zároveň estetické polopodzemné kontajnery MOLOK, sú jasným príkladom, ako žiť moderne a zároveň v súlade so životným prostredím.