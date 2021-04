Čo si myslia o svojich hráčoch? Bonzujú kapitáni fubalovej druhej triedy

MY Žilinské noviny s číslom 15 sú už v stánkoch.

19. apr 2021 o 7:57

Téma z titulky: Pod žilinskou estakádou vzniká galéria mašiniek. Streetartový umelec Denis už dokončil prvé vlaky. Projekt minimálne desiatich lokomotív zatraktívni ešte nedávno zanedbané územie.

Župa už nechce pobočky knižnice. Žilinské knižnice preberie mesto Žilina.

Bralo posúdia geológovia. V Terchovej zasadal krízový štáb.

Ako sme žili v Československu - historické fotografie z Ovčiarska.

Turisti opravovali po "turistoch". Vandali nešetrili altánok na Skalke neďaleko Rajeckých Teplíc. Na jeho opravu usporiadali brigádu. Do lokality by sa opäť mohla vrátiť hojdačka.

Zašiel som do pizzerie a vyhladol. Predstavujem si, že by ma tá práca bavila, no ruky majú opačný názor.

Tretina ľudí má po covide psychické či neurologické problémy, ukázala štúdia.

SAD Žilina stavila na trendy. Spoločnosť rozšírila portfólio poskytovaných online služieb.

Technológie znamenajú rozvoj. Diskusia otvorila tému komunikačných sietí a 5G na Slovensku.

Poverčiví drotári.

Tri strany o žilinskom hokeji. To najdôležitejšie z posledného zápasu finále play-off Slovenskej hokejovej ligy. Krátke rozhovory s trénerom Dušanom Gregorom a predsedom predstavenstva Rastislavom Chovancom. Hodnotenie trénera Spišskej Novej Vsi Miroslava Mosnára aj žilinských hráčov Šimona Petráša a Jakuba Lineta.

Šošoni postúpili do semifinále Slovnaft Cupu.

Futbalový bonzáčik (3. časť). Kapitáni mužstiev I. triedy zaradili svojich spoluhráčov do viacerých vtipných kategórií. Odpovede nám prišli z nasledujúcich klubov - Teplička nad Váhom B, Hričovské Podhradie, Ďurčiná, Dlhé Pole, Hvozdnica, Rašov, Hliník, Trnové, Pšurnovice a Ovčiarsko.