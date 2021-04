Rastislav Chovanec: Nikam neodchádzame. Z pohľadu mojich ambícií sa nič nemení

Krátky rozhovor s predsedom predstavenstva klubu Vlci Žilina.

18. apr 2021 o 16:07 Matej Martinčo

ŽILINA. Po víťazstve Spišskej Novej Vsi nad Žilinou 4:3 po samostatných nájazdoch, ktorým východniari rozhodli o postupe medzi elitu, sme položili pár otázok aj predsedovi predstavenstva klubu Vlci Žilina Rastislavovi Chovancovi.

Ako celkovo hodnotíte finálovú sériu?

- Na komplexné hodnotenie je ešte čas. Emócie a sklamanie sú také veľké, že budeme chvíľku potrebovať, aby sme si to v pokoji rozanalyzovali. V prvom rade gratulujem Spišskej Novej Vsi k postupu. Podala obetavý výkon, hlavne dobre bránila. My sme sa nedokázali presadiť a to bol najväčší problém.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok: Gregor hráčov na tlak pripravoval: Zodpovednosť im veľmi zväzovala ruky Čítajte

Zrejme ste nečakali, že prvé dva domáce zápasy môžete prehrať.

- Mňa trápi, že sme prehrali všetky tri domáce zápasy. To je niečo, čo som si pred začiatkom série nevedel ani len predstaviť. Každé stretnutie bolo špecifické a v každom hralo rolu niečo iné. V tom dnešnom sme hrali dobre, bojovali sme. Počas zápasu sme mali šance, aby sme vyhrali. Chlapcom by som nechcel veľa vyčítať. Vyčítam im však prvý zápas a prístup k nemu. Nehrali sme dobre. Problémom bolo, že sme neurobili pre víťazstvo viac ako súper. Druhé stretnutie bolo ovplyvnené oslabeniami a dlhou presilovkou hostí, kde sme veľmi rýchlo prehrávali 0:3. Dokázali sme sa aspoň jedným gólom dostať do zápasu. Ale šťastným odrazom puku sme hráča súpera poslali do brejku. A vyrovnať sa nám už nepodarilo.

Súvisiaci článok: Hráči Žiliny ťažko hľadali slová. Šimon Petráš: Každého to veľmi bolí Čítajte

V prvom zápase ste sa v tretej tretine dostali do vedenia, ale už o 24 sekúnd ste opäť prehrávali. To musí otriasť aj tak skúseným mužstvom.

- To sú chyby, ktoré sa vo finále play-off nemôžu stávať. Neviem si vysvetliť, ako dokáže skúsené mužstvo urobiť takéto kiksy a dostať rýchle góly. Zrazilo nás to dolu. Ale mali sme šance aj na vyrovnanie. Spišská však veľmi dobre bránila tesné výsledky. Vo viacerých zápasoch nás nepustila do záverečného tlaku. Ak sme v ňom aj boli, tak sme sa jednoducho nepresadili.

“ V Žiline sme opäť vzbudili záujem o hokej. Toto sme chceli ukotviť a na tom budeme stavať. „ Rastislav Chovanec

Vieme, aké prostredie vládlo v Žiline predtým, než ste do klubu prišli. V meste pod Dubňom nebol hokej veľmi populárny. Postupom času ste ho dostali do povedomia a vyzerá to, že aj ľudia opäť oň začali mať záujem. Vnímali ste ich podporu a odozvu?

- Áno. Veľmi som si vážil, že nás fanúšikovia počas celého ročníka podporovali. Keď by som mal vypichnúť najväčší úspech tejto sezóny, tak podľa mňa by to bol fakt, že sme v Žiline opäť vzbudili záujem o hokej. Počas základnej časti a prvých dvoch kôl play-off sme dokázali priniesť aj pozitívne emócie. Toto sme chceli ukotviť a na tom budeme stavať. Môžem potvrdiť, že nikam neodchádzame. Aj na budúcu sezónu budeme chcieť pripraviť konkurencieschopné mužstvo. Z pohľadu mojich ambícií sa nič nemení – mám záujem dostať Žilinu do extraligy.