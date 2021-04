Hráči Žiliny ťažko hľadali slová. Šimon Petráš: Každého to veľmi bolí

Napínavý zápas rozhodol v dvanástej sérii samostatných nájazdov Róbert Džugan.

17. apr 2021 o 17:35 Matej Martinčo

To najpodstatnejšie z finále play-off prinesú v pondelok na troch stranách MY Žilinské noviny

ŽILINA. 16. apríl 2021 sa zapíše do histórie klubu HK Spišská Nová Ves. Mužstvo z východu Slovenska spečatilo včerajšou výhrou 4:3 po samostatných nájazdoch postup do extraligy. V novej sezóne sa tak východniari predstavia v najvyššej slovenskej súťaži po dvanástich rokoch.

Piaty finálový zápas opäť priniesol dokonalú drámu. Žiaľ, so smutným koncom pre Vlkov, pre ktorých sa sezóna skončila celkovým druhým miestom. To znamená, že budúci ročník bude už ich tretí v Slovenskej hokejovej lige.

Každý makal, nikto nepoľavil, hovorí Šimon Petráš

V zápase plnom zvratov prekonal dvakrát Marcela Melicherčíka Šimon Petráš. Po jeho príchode medzi novinárov bolo aj na 25-ročnom Bratislavčanovi vidieť smútok, čo dal najavo aj prvými vetami. „Nebudeme klamať. Je to veľké sklamanie. Mali sme úplne iné ambície. Každého to veľmi bolí,“ vravel. Skúseného gólmana Spišiakov prekonal najskôr v 19. minúte, keď jeho gól ešte overoval aj videorozhodca. Po krátkom telefonovaní ho napokon uznal. „Išiel som pred bránku z rohu. Náš obranca strieľal a mne sa to odrazilo do korčule. A už som to len doklepol do prázdnej bránky,“ videl spomínaný presný zásah, ktorý padol minútu a pol pred prvou sirénou a bol zaslúženou odmenou za veľký tlak, ktorý si Vlci vytvorili.

“ Nebudeme klamať. Je to veľké sklamanie. „ Šimon Petráš

V druhej časti pokračovala šachová partia ďalej. Tri a pol minúty pred druhým klaksónom sa Petrášovi opäť podarilo skórovať, tentoraz v presilovej hre, a poslal tak Žilinčanov do vedenia. „Padol podobne ako prvý. Tomáš Urban to dorážal, trafil tyčku a predo mnou bola prázdna bránka, čiže už som mal jednoduchú prácu,“ povedal k svojmu celkovo siedmemu gólu vo vyraďovacej časti. V tejto časti stretnutia tak mohol Žilinčanov gól nabudiť. 26 sekúnd pred koncom si však domáca obrana nepostrážila Vartovníka a ten vyrovnal. Aby toho nebolo málo, tak Spišiakov poslal po necelých dvoch a pol minútach tretej časti opäť do vedenia Giľák. „Verili sme do poslednej chvíle a podarilo sa nám vyrovnať. V predĺžení sme boli viac na puku, aj sme mali viac šancí. Rozhodli až nájazdy,“ vravel hráč s číslom 83 s tým, že všetci sú veľmi smutní.

A kde videl najlepší strelec Vlkov v play-off zlomové momenty vo finálovej sérii?