Gregor hráčov na tlak pripravoval: Zodpovednosť im veľmi zväzovala ruky

Rozhovor s hlavným koučom po skončení sezóny.

17. apr 2021 o 7:55 Matej Martinčo

ŽILINA. Napínavý duel až do samého konca. Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili aj v treťom finálovom zápase na ľade Žiliny, tentoraz 4:3 po samostatných nájazdoch, a po dvanástich rokoch postúpili do najvyššej slovenskej súťaže. V základnej hracej dobe padli tri góly na obidvoch stranách. Žilinčania najskôr prehrávali, potom skóre otočili vo svoj prospech, opäť prehrávali a tri a pol minúty pred koncom poslal duel do predĺženia Marek Drtina.

Počas dneška aj zajtrajška vám prinesieme: krátky rozhovor s Rastislavom Chovancom a hodnotenie duelu aj finálovej série od Šimona Petráša a Jakuba Lineta.

Článok pokračuje pod video reklamou

V ňom síce mali viac z hry domáci, ale víťazstvo na svoju nepriklonili. V trestných strieľaniach sa rozhodlo až v dvanástej sérii. O postupe východniarov rozhodol Róbert Džugan. Po zápase predstúpil pred novinárov domáci kouč Dušan Gregor. Podľa neho o výsledku finálovej série nerozhodol včerajší zápas.

Ako hodnotíte posledný duel finálovej série?

- V prvom rade sa patrí zagratulovať Spišskej Novej Vsi k postupu do extraligy. Myslím si, že z oboch strán išlo o vyrovnaný zápas. V prvej tretine sme spálili dve tutové šance. Nehrá sa však na šance, ale na góly. Zápas sa pretiahol do trestných strieľaní. Oni gól dali, my nie. Dnešný výkon bol dobrý. Chalanom nemôžem nič vytknúť. Dovolím si tvrdiť, že súper vyťažil z minima maximum. Za každú jednu chybu nás potrestal. Opäť sme bojovali, dreli. Finálová séria sa však neprehrala dnešným zápasom, ale niekde inde.

Ako hodnotíte finálovú sériu z celkového pohľadu? Zrejme o jej výsledku rozhodli prvé dve domáce stretnutia.

- Myslím si, že jednoznačne. V prvom zápase, keď sme ho mali za stavu 3:2 v rukách, nemôžeme dostať dva zlepené góly. Vecí a detailov bolo viac. Celkovo play-off a finále nebolo z našej strany také ako celá základná časť.

“ Chalanom nemôžem nič vytknúť. „ Dušan Gregor

O to väčšia je to škoda, keďže základnú časť ste zvládli super.

- Samozrejme. Opäť sa potvrdilo, že play-off je samostatná súťaž. Tá už z našej strany nebola ideálna. Dôvody, prečo tomu tak bolo, je na dlhšiu analýzu. Škoda vstupu do play-off. Súperovi, ako je Spišská Nová Ves, nemôžete pustiť dva domáce zápasy.

Rozhodli v stretnutiach nevyužité príležitosti? V každom zápase ste si ich vypracovali dostatok. To, čo vám však padalo v základnej časti, tak v play-off nie.

- Na chalanoch som videl, že zodpovednosť im veľmi zväzovala ruky. To sú veci, ktoré musíme zvládnuť. Celú sezónu som ich pripravoval na tlak. Zdá sa mi, že v niektorých momentoch nás ten tlak príliš zviazal. A aj na základe toho sme vypracované príležitosti nedokázali využiť. Je to o tom, kto to lepšie zvládne. Myslím si, že samotná úroveň hry všetkých mužstiev v play-off, vrátane víťaznej Spišskej Novej Vsi, nebola nad priemerom. Dokonca si dovolím tvrdiť, že nevybočila z rámcu základnej časti. O to viac ma to mrzí.

“ Z prvého nasťahovania súpera do nášho pásma sme dostali gól. Čo viac k tomu dodať... „ Dušan Gregor

Ani vstup do zápasov určite nebol podľa vašich predstáv, štyrikrát ste ako prví dostali gól.

- To sú veci, ktoré rozoberáme a prízvukujem ich chalanom. Napriek tomu sa stali. Videli sme, s akým nasadením a dôrazom sme prišli do zápasu. A z prvého nasťahovania súpera do nášho pásma sme dostali gól. Čo viac k tomu dodať...

Čo bude ďalej s vami? Aj keď je ešte skoro o tom hovoriť, máte chuť so Žilinou sa aj ďalšiu sezónu pobiť o extraligu?

- Je to otázka na niekoho iného, nie na mňa. Zmluvu mám do konca apríla. Uvidíme.