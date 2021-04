Wolt sa opäť rozrastá. Šiestym mestom, v ktorom budú donáškové služby dostupné, sa stala Žilina

Donášková služba Wolt v týchto týždňoch rapídne expanduje do slovenských miest.

15. apr 2021 o 10:12

Najnovšie spúšťa prevádzku v Žiline, kde si budú môcť zákazníci už od 15. apríla od 10:30 objednať miestnu gastronómiu priamo domov. Do Žiliny prichádza Wolt po nedávnom mimoriadne úspešnom štarte v Nitre, čím sa stane už šiestym slovenským mestom, v ktorom bude pôsobiť.

Žilinčania si budú môcť objednať jedlo z viacerých obľúbených lokálnych reštaurácií - Porkbelly Gastrohouse, Spago Bulvar, Manzo Steak & Burger a mnohé ďalšie. “Táto doba nás priviedla k netradičným riešeniam a my sa dostávame k zákazníkovi priamo domov alebo do práce. Wolt svojou jednoduchou, hravou aplikáciou umožňuje vybrať si obľúbené jedlo priamo z obývačky a expresne doručiť. Získal si nás svojím dizajnom, jednoduchým ovládaním, rýchlosťou a jednoduchou navigáciou,” hovorí Silvia Chupeková, majiteľka reštaurácie Blackdog.

Tomáš Beniak, generálny riaditeľ Woltu na Slovensku sa veľmi teší, že po vydarenom spustení služby v Nitre môže priniesť kvalitnú donáškovú službu do ďalšieho slovenského mesta: “Žilina disponuje množstvom vynikajúcich reštaurácií, ktoré na Wolt jednoducho patria a aj táto skutočnosť ovplyvnila rozhodnutie rozšíriť naše pôsobenie práve sem. Hlavnou prioritou Woltu je zákaznícka spokojnosť, a preto veríme, že bude žilinské gastro tvoriť s Woltom výborný pár a my pomôžeme jednoducho dosiahnuť na zákazníkov v celom meste čo najväčšiemu počtu reštaurácií. Vitaj na Wolte, Žilina!”

Spolu s príchodom Woltu štartuje v Žiline donášku aj obľúbená sieť reštaurácií McDonald’s. „Naše partnerstvo s Woltom neustále posilňujeme, pretože v donáškovej službe McDelivery vidíme veľký potenciál. Jej obľúbenosť medzi našimi zákazníkmi narastá a aktuálne je dostupná už v šiestich slovenských mestách, kde máme McDonald's prevádzky, ktoré sú reštauráciami novej generácie. Zákazníci z dvoch našich žilinských reštaurácií si od dnešného dňa môžu objednať z pohodlia domova kvalitné a chutné jedlo takmer z celej našej ponuky až ku svojim dverám. Veríme, že sa nám podarí službu čo najrýchlejšie rozširovať aj do ďalších miest na Slovensku, a tým tiež posilňovať zákaznícku skúsenosť a dostupnosť našej ponuky,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR supervízorka McDonald's pre Slovensko.

Gastro prevádzky prežívajú v aktuálnom období veľmi ťažké chvíle. Pre zasiahnuté reštaurácie je donášková služba stále jediným riešením a Wolt sa usiluje o čo najprospešnejšie partnerstvo v tejto náročnej situácii. “Wolt sme si vybrali, pretože chceme ľuďom čo najviac predstaviť a sprístupniť našu ponuku čisto rastlinnej stravy. Chcem pochváliť výbornú komunikáciu a dúfame, že si nájdeme veľa spokojných zákazníkov,” hovorí Lukáš Hollý, spolumajiteľ VegGo bistro.

Wolt reaguje na protipandemické opatrenia viacerými krokmi - vytvoril možnosť bezkontaktného doručenia jedla pre zákazníkov a pre reštaurácie ponúka tzv. balík pomoci. V rámci neho znížil provízie za objednávky na vyzdvihnutie až na 0%. Reštaurácia vďaka tomu neplatí žiadny poplatok, no môže využívať všetky výhody od marketingu až po jednoduchú a rýchlu objednávku. Wolt zároveň znížil ceny doručenia a zaviedol možnosť prepitného pre reštaurácie, rovnako bez provízie. Žilinčania sa môžu tiež tešiť zo zníženej minimálnej výšky objednávky a naopak, zvýšenej odmeny pre zákazníkov, ktorú tak isto zaviedol Wolt s cieľom sprístupniť svoju službu čo najväčšiemu počtu zákazníkov.

Jedlo však už nie je jediným sortimentom, ktoré si zákazníci môžu objednať na Wolte. Služba ponúka napríklad tiež doručenie kvetov, v krátkej dobe chystá rozširovanie o ďalší sortiment, Kuriér bude v budúcnosti môcť doručiť prakticky všetko, čo sa mu zmestí do tašky alebo rozvozového auta.

Pre donáškovú službu Wolt je veľmi dôležitá kvalita svojich služieb. Žilinčania môžu počítať s rýchlym doručením priemerne do 30 minút. Taktiež sa môžu spoľahnúť na jednoduchú mobilnú aplikáciu, pohotový zákaznícky servis a množstvo reštaurácií, z ktorých si budú môcť objednať jedlo v špičkovej kvalite. “Páči sa mi spôsob, akým pracujú - maximálne efektívne, ich technická a marketingová podpora a celková prezentácia ma tiež oslovili,” dopĺňa Peter Ciba, konateľ reštaurácie SPAGO Bulvar.

Donáška funguje bezpečne aj v čase pandémie. Zákazníci sa preto nemusia obávať, Wolt doručuje všetky objednávky automaticky bezkontaktne.

Pozrite si najčastejšie otázky o Wolte v Žiline - na tomto linku.

O spoločnosti Wolt

Je fínska spoločnosť založená v roku 2014, ktorá úspešne pôsobí už vo viac ako 23 krajinách, viac ako 120 mestách a má už viac ako 6 000 000 registrovaných používateľov. Využíva moderné používateľské prostredie a kladie dôraz na kvalitu ponúkaných služieb. Wolt zákazníkom ponúka mimoriadnu rýchlosť prípravy jedla a donášky, a to do 30 minút. V úlohe platformy spája ľudí, ktorí sú hladní alebo majú chuť na dobré jedlo, ktorí chcú toto jedlo pripravovať a predávať a tých, ktorí by si chceli privyrobiť rozvozom jedla. Generálny riaditeľ Woltu sa volá Miki Kuusi, magazín Forbes ho ocenil v globálnom rebríčku 30 pod 30.

Wolt získal celkovo 707 miliónov eur v investíciách, medzi investorov sa radí ICONIQ Capital, 83North, Highland Europe, EQT Ventures, Lifeline Ventures, ale tiež Ilkka Paananen, generálny riaditeľ spoločnosti Supercell; Risto Siilasmaa, predseda predstavenstva spoločnosti Nokia; EQT Ventures alebo zakladateľa Skypu, Niklas Zennströma a americká spoločnosť Goldman Sachs. Ako najaktuálnejší investori sa pripojili spoločnosti Tiger Global, DST, KKR, Prosus, EQT Growth a Coatue.

Prevádzku v Bratislave spustil Wolt 19.9.2019, v Košiciach začal 28. mája 2020, v Trnave 6. októbra 2020, v Banskej Bystrici 15. decembra 2020, v Nitre 11. marca 2021. Do Žiliny prichádza 15. apríla 2021.

