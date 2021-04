Sú vo svetovej špičke. MŠK Žilina má tretí najmladší káder na svete

Žilinčania majú vekový priemer iba 21,1 roka.

14. apr 2021 o 17:21 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový vicemajster MŠK Žilina má tretí najmladší káder na svete. Vyplýva to z aktuálneho vydania rebríčka CIES Football Observatory. Príslušná sekcia Medzinárodného centra pre športové štúdie sa zamerala na sledovanie hráčov, ktorí ešte nedovŕšili 21 rokov na vzorke 999 futbalových klubov zo 71 súťaží z futbalovo najrozvinutejších krajín z celého sveta. Žilinčania majú podľa tohto zdroja vekový priemer svojho kádra iba 21,1 roka. Napriek tomu dokážu držať krok so slovenskou špičkou, v aktuálnej tabuľke nadstavbovej časti skupiny o titul im patrí tretia priečka za tímami ŠK Slovan Bratislava a FC DAC 1904 Dunajská Streda.



Spomenutá štúdia tvrdí, že najmladší káder na svete spomedzi relevantných tímov pôsobiacich v seniorských súťažiach má lotyšský FK Metta s priemerom 19,9 roka. Na druhom mieste je singapurský tím Young Lions s priemerom 20,5 roka. V porovnaní piatich najprestížnejších ligových súťaží v Európe disponuje najmladším kádrom francúzsky OGC Nice (23,5 roka) pred nemeckým VfB Stuttgart (24,4) a opäť francúzskym zástupcom Stade de Reims (24,5). Nasledujú taliansky veľkoklub AC Miláno (24,6) a nemecký 1. FC Kolín nad Rýnom (24,9), kde hráva aj Slovák Ondrej Duda.



Ešte zaujímavejšie je porovnanie reálneho nasadzovania hráčov do 21 rokov, čiže koľko odohrali minút v zápasoch. V tomto rebríčku patrí Žilinačanom desiata pozícia s 38,5-percentným časom v jednotlivých stretnutiach, Prvú dvadsiatku uzatvára ďalší slovenský fortunaligista MFK Zemplín Michalovce s 33,4 percentami. Na čele je opäť lotyšské mužstvo FK Metta s neuveriteľným 88,1-percentným podielom odohraných minút hráčov do 21 rokov.