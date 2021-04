Zápis detí do materských škôl sa uskutoční v prvej polovici mája

Žiadosť si rodičia môžu stiahnuť na webových stránkach materských škôl.

15. apr 2021 o 17:14 SITA

ŽILINA. Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa uskutoční od 12. do 14. mája. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, v uvedenom termíne budú riaditeľky či iní poverení pedagogickí zamestnanci preberať od rodičov žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.



„Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie," uviedol Miškovčík.



Materské školy zverejnia podmienky prijatia na webovej stránke a budove školy najneskôr do 14. apríla. „Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke konkrétnej materskej školy 12. mája. Žiadosť si rodičia môžu stiahnuť na webových stránkach materských škôl," doplnil Miškovčík.



Žilinský hovorca upozornil, že od 1. septembra 2021 je pre päťročné deti predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky povinné. V súčasnosti navštevuje materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2 302 detí, z toho 787 predškolákov.