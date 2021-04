Nôž na krku. Vlci nestrelili na východe ani gól a postup do extraligy sa im vzdialil

Spišiaci vyhrali futbalovo 1:0.

13. apr 2021 o 20:30 Matej Martinčo

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Postup do extraligy sa vzdiaľuje. Žilinskí hokejisti nestrelili vo štvrtom finálovom zápase na východe Slovenska ani gól a Spišiaci si tak vybojovali mečbal.

Stretnutie rozhodol gólom v 25. minúte Damian Tyczynski. Hostia nepôsobili takým dobrým dojmom ako včera. Domácich nedokázali dostať pod väčší tlak ani si vypracovať príležitosti na skórovanie. Vôbec im nevychádzali presilové hry, ktoré ich trápia počas celej vyraďovacej časti. Stretnutie mohol poslať do predĺženia tri a pol minúty pred jeho koncom Petráš, ale do poloprázdnej bránky puk nedostal. Tri minúty pred koncom hostia odvolali brankára, ale do väčšieho tlaku sa nedostali a domáci mohli oslavovať futbalové víťazstvo 1:0.

Článok pokračuje pod video reklamou

Piate finálové stretnutie je na programe už vo štvrtok o 17:30 hod. na žilinskom ľade. Vlci budú mať náročnú úlohu. Ak chcú splniť deklarovaný cieľ, postup do extraligy, budú musieť nad Spišiakmi vyhrať zostávajúce tri zápasy.