Skvelý výkon. O výhre v Spišskej rozhodla trojgólová prvá tretina

Vlci hrali výborne počas celého stretnutia.

12. apr 2021 o 20:27 Matej Martinčo

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti Žiliny znížili stav finálovej série Slovenskej hokejovej ligy proti Spišskej Novej Vsi na 2:1. Vlci hrali v porovnaní s dvoma domácimi duelmi lepšie a už v prvej tretine si vypracovali trojgólové vedenie. Zverenci Dušana Gregora nakoniec na východe triumfovali 5:1.

Prvá dvadsaťminútovka bola zo strany Vlkov fantastická. V rozmedzí piatich minút sa hostia presadili až tri razy. Skóre duelu otvoril s veľkou dávkou šťastia na začiatku ôsmej minúty Linet. Ten len puk nahadzoval zo stredného pásma, odrazil sa od zadného mantinelu a nakoniec skončil až za nič netušiacim Melicherčíkom. O necelé tri minúty neskôr navýšil vedenie Vlkov Koyš gólom v oslabení. Žilinčanom to v oslabení ide. Pre víťaza základnej časti išlo už o šestnásty presný zásah v početnej nevýhode v prebiehajúcej sezóne. To Vlkov nabudilo a presne o dve minúty neskôr po peknom prieniku do útočného pásma zvýšil na rozdiel triedy Mikula. Už to vyzeralo, že v druhej časti hry gól nepadne. Zmenil to však desať sekúnd pred koncom Lahtinen. Podobne ako Koyš, aj on sa presadil v oslabení.

V tretej časti hrali Žilinčania skúsene s cieľom udržať si dvojgólové vedenie. To v 48. minúte ešte navýšil po výbornej akcii Safaraleyeva Skladaný. Domáci sa nevedeli dostať do tempa. Ak aj ohrozili Mikoláša, ten si s ich pokusmi poradil. Definitívne o znížení série na 2:1 rozhodol druhým gólom v zápase do opustenej bránky Skladaný.

Finálová séria sa tak určite ešte vráti pod Dubeň. Či za vyrovnaného stavu, o tom sa rozhodne zajtra. Začiatok stretnutia je opäť o 18:00 hod.