Marek Hovorka burcuje Vlkov: Bojovať, bojovať, bojovať!

Rodák z Dubnice bol najproduktívnejším hráčom Vlkov v bronzovej sezóne 2016/2017 (74 bodov - 28 gólov plus 46 asistencií).

12. apr 2021 o 11:13 Matej Martinčo

ŽILINA. Finálová séria Slovenskej hokejovej ligy pokračuje dnes v Spišskej Novej Vsi. Zverencov Dušana Gregora čaká ťažká, ale určite nie nesplniteľná úloha – vyhrať na ľade súpera a vrátiť sériu späť pod Dubeň. Ešte pred začiatkom vonkajších zápasov sme oslovili najproduktívnejšieho hráča Žiliny, ale aj celej Tipsport ligy zo sezóny 2016/2017, Mareka Hovorku.

36-ročný rodák z Dubnice nad Váhom nám priznal, že dianie v meste na severe Slovenska si stále všíma. „Viac-menej sledujem všetky ligy, ktoré sa hrajú. O každej lige mám trošku prehľad. Žilinu stále sledujem. Viem, akí ľudia tam boli a čo sa tam dialo. A akí ľudia sú tam teraz,“ povedal na úvod. Na play-off je pekné, že nemá favorita. Podobne to vidí aj Marek Hovorka. „Základnú časť môžete vyhrať o tridsať bodov, ale vo vyraďovacej časti sa hrá úplne iný hokej. Koľkokrát to ani nie je o hokeji, ale skôr o zrážaní sa, bojovnosti, obetavosti. O tom, čo dokáže dať hráč mužstvu naviac. Nie je to len o góloch či nahrávkach, ale aj o blokovaní striel či vyhadzovaní pukov. To sú maličkosti, ktoré rozhodujú,“ doplnil s tým, že z finálových bojov medzi Žilinou a Spišskou Novou Vsou videl jednu tretinu.

“ Možno treba do toho dať trošku viac srdiečka, bojovnosti a obetovania sa pre mužstvo. „ Marek Hovorka

Samozrejme, séria ešte nie je na konci. Radovať sa bude ten, kto vyhrá štvrtý zápas. Zatiaľ sú bližšie k extralige Spišiaci, ktorí vyhrali pod Dubňom 4:3 a 5:3. Pre najproduktívnejšieho Žilinčana spred štyroch rokov je Žilina stále favoritom. „Papierovo nemajú konkurenciu. Možno treba do toho dať trošku viac srdiečka, bojovnosti a obetovania sa pre mužstvo. Treba bojovať, bojovať, bojovať a makať!,“ uzavrel s tým, že fanúšikom odkazuje, aby naďalej mužstvu verili.