ŽILINA: Posledné mestské testovanie prinieslo prekvapivé výsledky

Žilinčanom bude k dispozícii už len 12 mobilných odberných miest.

11. apr 2021 o 19:09

ŽILINA. Len troch pozitívnych odhalilo víkendové testovanie v šiestich odberných miestach, ktoré vytvorilo mesto Žilina, aby podporilo kapacity antigénového testovania.

Počas soboty a nedele sa dalo otestovať 4903 ľudí. Miera pozitivity bola len 0,061 percent.

Mesto už od budúceho víkendu neplánuje naďalej posilňovať možnosti antigénového testovania. Žilinčanom je k dispozícii 12 mobilných odberných miest na antigénové testovanie.

V sobotu zriadilo v spolupráci so žilinským Územným spolkom Slovenského Červeného kríža stále mobilné odberné miesto aj na Hollého ulici 66 v budove bývalej základnej školy.

Pre verejnosť je k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 9.00 do 13.00 hod. a od 13.30 do 17.30 hod. Odberné miesto je situované v lokalite s dobrou dopravnou dostupnosťou a vhodné aj pre imobilných záujemcov o antigénové testovanie.