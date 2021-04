Testovacia sobota: V Žiline len dvaja pozitívni

Mesto už od budúceho víkendu neplánuje testovať.

11. apr 2021 o 7:41

ŽILINA. Výrazny pokles pozitívnych hlási žilinská samospráva zo svojich odberných miest. Mesto Žilina opäť podporilo kapacity antigénového testovania v meste a vytvorilo šesť odberných tímov.

V sobotu sa na týchto miestach dalo otestovať už len 2359 ľudí.

Pozitívny test mali len dvaja ľudia, čo je 0,085-percentná miera pozitivity.

Minulú sobotu prišlo do šiestich mestských odberných miest 2993 ľudí. Pozitívny test malo 17 testovaných, čo bola 0,567-percentná miera pozitivity.

V Žiline sa testuje aj v nedeľu od 8.00 do 18.00 hodiny. Prestávka bude medzi 12.00 a 13.00 hodinou.

Mesto už od budúceho víkendu neplánuje naďalej posilňovať možnosti antigénového testovania. Žilinčanom je k dispozícii 12 mobilných odberných miest na antigénové testovanie.

V sobotu zriadilo v spolupráci so žilinským Územným spolkom Slovenského Červeného kríža stále mobilné odberné miesto aj na Hollého ulici 66 (v budove bývalej základnej školy).

Pre verejnosť je k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 9.00 do 13.00 hod. a od 13.30 do 17.30 hod. Odberné miesto je situované v lokalite s dobrou dopravnou dostupnosťou a vhodné aj pre imobilných záujemcov o antigénové testovanie.