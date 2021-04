Niektoré veci ma štvú, povedal Gregor. Po druhej prehre mužstvo pochválil a vyzdvihol jeho charakter

Východniari zvládli aj druhé meranie síl na severe Slovenska.

9. apr 2021 o 21:55 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí hokejisti prehrávajú v sérii so Spišskou Novou Vsou už 0:2 na zápasy. Vlci nezvládli ani druhý zápas finálovej bitky a východniarom podľahli 3:5. Séria sa teraz sťahuje na východ republiky, tretí a štvrtý zápas sú na programe v pondelok a utorok.

Počas soboty vám na webe prinesieme článok s kapitánom Jaroslavom Markovičom.

Rozhodujúca bol prvá časť úvodnej tretiny. V siedmej minúte dostal skúsený František Skladaný za napadnutie hlavy a krku na Štefana Fabiana trest päť minút plus do konca zápasu. V tejto presilovke bol následne diskutabilne za zdržiavanie hry vylúčený aj kapitán Jaroslav Markovič a hostia to využili až na tri presné zásahy. A aj keď od druhej tretiny prevzali opraty a aktivitu stretnutia do svojich rúk Žilinčania, vyrovnávajúci gól sa im streliť nepodarilo a tak prehrali aj druhý finálový zápas na vlastnom ľade.

Na pozápasovej tlačovej konferencii dostal ako prvý slovo asistent trénera hostí Róbert Spišák. „Do zápasu sme mali veľmi dobrý vstup. Boli sme radi, že sme využili presilové hry, ktoré nám včera vôbec nešli. Dnes sme v nich strelili góly. V druhej tretine sme mali slabšiu chvíľku, kedy sme súperovi za stavu 1:4 dovolili vrátiť sa do zápasu. Bolo to aj vďaka našim chybám v obrannom pásme. V tretej časti umnou hrou a dobrým výkonom v defenzíve sa nám podarilo dotiahnuť zápas do víťazného konca, za čo sme veľmi radi,“ znelo jeho hodnotenie.

Kouč Vlkov Dušan Gregor aj napriek prehre svoje mužstvo pochválil. „Nehovorím to často po prehratých zápasoch, ale musím bez nejakého zveličovania a pátosu povedať, že pred mužstvom dávam klobúk dole. Ukázalo sa, na ktorej strane je kvalita. Na tú sa však nehrá. Hrá sa na góly. My sme dali tri a Spišská päť. Ešte raz dávam pred mužstvom klobúk dole. Ukázalo obrovský charakter,“ povedal rodák z Trenčína s tým, že v play-off sú aj takéto zápasy. „Dali sme menej gólov. Ukázalo sa, že keď raz urazíte hokejového boha, potom sa musíte veľmi narobiť, aby ste si ho priklonili na svoju stranu. Verím však, že našu silu a charakter videl,“ doplnil.

Skúsený lodivod nebol však s úplne všetkým spokojný. „Niektoré veci ma štvú, nebudem o nich rozprávať. Jednu vec však poviem. Svojmu mužstvu som povedal nasledovné už počas série s Považskou a Dubnicou. Nikdy v živote sa nebudete váľať po ľade pri hite a o dve minúty už budete hrať. Nikdy! A oni to rešpektujú a aj tak hrajú. Ešte raz mužstvu ďakujem,“ vravel Gregor s tým, že k play-off patria aj emócie. „U niekoho prevládajú viac, u iného menej. Chlapcom som povedal, nech ich dajú správnym smerom,“ zakončil.

Vlkov teraz čaká náročná úloha. Ak chcú sériu opäť vrátiť pod Dubeň, na východe budú musieť vyhrať.