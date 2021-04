Vlci v prvom finále prehrali. Cíger: Dúfam, že všetky hlúposti sme si vyčerpali

V prvom finálovom zápase sa bolo na čo pozerať.

9. apr 2021 o 10:20 Matej Martinčo

ŽILINA. Prvá prehra v riadnom hracom čase na domácom ľade neprišla v ideálnom čase. V zápase plnom zvratov zvíťazili hokejisti Spišskej Novej Vsi nad Žilinou 4:3 a vo finálovej sérii sa ujali vedenia 1:0 na zápasy.

Súvisiaci článok: Dušan Gregor o výkone Spišskej: Spapkali sme im to aj s navijakom Čítajte

Semifinálovú sériu s Dubnicou ukončili Vlci v najkratšom možnom čase. Naopak Spišiakom sa vzájomné súboje s Martinom pretiahli až na šesť duelov. Strelec prvého žilinského gólu v zápase Ondřej Jurčík po stretnutí priznal, že zrejme bolo na výkone v prvej časti vidieť, že deväť dní nehrali súťažný zápas. „Prvá tretina vôbec nebola podľa našich predstáv. Vôbec nám nešli nohy. Zrejme bolo vidieť, že hostia mali o dva zápasy na viac v nohách. Nemôžeme sa však na to vyhovárať. Ale asi bolo vidieť, že nám dlhšie trvalo, kým sme sa do toho dostali. Už nám to snáď pôjde lepšie,“ začal 28-ročný rodák z českých Teplíc s tým, že po nevydarenej prvej dvadsaťminútovke si v šatni nič špecifické nepovedali. „Od druhej sa to zlepšilo. Za stavu 3:2 sme to mali uhrať. Bohužiaľ, urobili sme nejaké veci, ktoré sa nesmú stávať. Spišská urobila prvý krok a teraz je na nás, aby sme ten ďalší urobili my,“ doplnil.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalej sa dočítate aj: Ako videl rozhodujúce góly hostí Ondřej Jurčík Čo bude podľa neho receptom na úspech v ďalších dueloch Čím im znepríjemňovali hru V čom boli podľa najlepšieho strelca Vlkov Žilinčania lepší Ako zhodnotil zápas Jakub Cíger Nad čím už podľa neho netreba rozmýšľať Ako okomentoval zbytočné vylúčenia Čo bude dôležité v dnešnom stretnutí

Nástup do druhej tretiny mali Žilinčania výborný, v 23. minúte v priebehu 32 sekúnd zmazali dvojgólové manko. Znižujúci presný zásah strelil po Jaborníkovej prihrávke práve Jurčík, pre ktorého to bol piaty presný zásah vo vyraďovacej časti. Naňho nadviazal Cíger a stav stretnutia bol vyrovnaný. V tretej časti sa Vlci dostali dokonca aj do vedenia. Ale ako rýchlo ho nadobudli, ešte rýchlejšie oň prišli.