Dušan Gregor o výkone Spišskej: Spapkali sme im to aj s navijakom

V prvom finálovom zápase boli úspešnejší Spišiaci.

8. apr 2021 o 22:20 Matej Martinčo

ŽILINA. Hokejisti Žiliny nevstúpili víťazne do finálovej série Slovenskej hokejovej ligy proti Spišskej Novej Vsi. Zverenci Dušana Gregora v zápase plnom zvratov prehrali 3:4 a hostia sa tak ujali vedenia 1:0 na zápasy. Zároveň je to prvá prehra Vlkov v riadnom hracom čase na domácom ľade v prebiehajúcej sezóne.

V zápase sa bolo rozhodne na čo pozerať. Domáci nezahrali prvú tretinu ideálne a prehrávali 2:0. Druhé dejstvo bolo úplne iné. Vlci rýchlo vyrovnali, dvakrát nastrelili konštrukciu Melicherčíkovej bránky a vypracovali si ďalšie sľubné príležitosti, ale do vedenia sa nedostali. To sa im podarilo až v tretej časti, konkrétne Petrášovi. Výhodu jedného gólu však hostia rýchlo zmazali a dokonca sa opäť dostali do vedenia, ktoré si udržali až do konca stretnutia.

Na pozápasovej tlačovej konferencii zhodnotil zápas najskôr hosťujúci kormidelník Miroslav Mosnár. "Myslím si, že zápas spĺňal finálové kritériá. Po dobrých akciách sme sa dostali do vedenia 2:0. Žiaľ, druhú tretinu sme začali veľmi staticky. Súper nás pritlačil, viac korčuľoval, robili sme chyby. V presilovkách piatich proti trom sme hrali veľmi zle. A tretia tretina bola plná zvratov. Súper sa dostal do vedenia. Potom sa nám dvomi rýchlymi gólmi podaril otočiť zápas. Súperov tlak na konci sme ustáli a vyhrali sme," vravel.

Následne dostal slovo jeho náprotivok Dušan Gregor. "My sme si dnes asi neverili. Dnes máme asi Veľkú noc. Viete, na tento sviatok sa dávajú kraslice a vajíčka. My sme Spišskej Novej Vsi podarovali pekné vajíčka. Spravili sme im tu pekný sviatok," vravel na úvod a pokračoval. "Dovolím si trošku nesúhlasiť s trénerom. Podľa mňa to zápas finálovej úrovne nebol. Moje mužstvo robilo množstvo vecí, ktoré sa v play-off nemôžu vyskytovať. Pokiaľ sa naša hra nezmení, naša púť sa rýchlo skončí. Veľmi rýchlo."

Rodák z Trenčína podotkol, že na súpera bolo mužstvo pripravené, ale na ľade to tak nevyzeralo. "Spišská predviedla výkon, na ktorý som upozorňoval a ktorý sme si rozoberali. Presne to, čo som očakával a my sme im to spapkali aj s navijakom. Ale zaslúžené víťazstvo Spišskej. Z mojej strany je to všetko. Verím, že sa z toho vyspíme a zajtra nastúpi úplne iné mužstvo," uzavrel hokejový odborník.

Druhý finálový duel je na programe zajtra o 17:30 opäť v Žiline.