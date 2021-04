Zálohovanie PET-tu prináša šancu vytvoriť ekologický cyklus, ktorý pomôže prírode

Efektívne nakladanie s odpadmi je globálny trend a musí ho riešiť každá krajina. Významnou súčasťou takejto snahy je aj pripravovaný systém zálohovania PET-fliaš na Slovensku.

1. apr 2021 o 18:34

Spoločnosť General Plastic sa venuje recyklácii PET-fliaš už takmer 20 rokov a vznikajúci systém zálohovania plne podporuje. Navyše, General Plastic je jediná slovenská firma, ktorá proces recyklácie dokáže aj dnes dotiahnuť do úplného konca. Ako by ideálne mohli zálohované PET fľaše putovať v recyklačnom kruhu a prečo je cirkulárna ekonomika pre ekológiu najlepším riešením, vysvetľuje v rozhovore generálny riaditeľ spoločnosti František Doležal.

Dlhodobo sa venujete recyklácii PET fliaš, ktoré nemajú medzi ekológmi príliš dobrú povesť. Čo s o tom myslíte Vy, ktorí s nimi denne pracujete?

PET má veľa výhod, pretože je najmä ľahký a hygienický. Ťažko si dnes predstavíme rekreačného cyklistu, alebo bežca ako si nesie v ruke sklenenú fľašku. Na druhej strane, PET je PET čiže plast a ten sa nemá rád s prírodou. Preto považujem za zmysluplné a správne, aby sme s ním narábali tak, aby sme toto negatívum eliminovali. A tým je podľa mňa efektívna recyklácia a cirkularita ako taká. My dnes takpovediac nemusíme neustále „tvoriť“ nový PET, pretože ho vieme recyklovať a používať opätovne. Vieme ten kruh uzavrieť, respektíve stále viac ho uzatvárať a to je základ. Na tom stojí aj logika zálohovania PET-u. A podľa mňa je to správna logika.

Vaša spoločnosť tvrdí, že dokáže dotiahnuť celý proces recyklácie ako jediná do konca. Ako tomu máme rozumieť?

Na Slovensku je viacero recyklačných centier pre recykláciu PETu, ale my sme jediní, kto sa venuje nielen primárnej recyklácii, ale vyrábame následne aj takzvané PET predlisky, ktoré slúžia na opätovnú výrobu PET fliaš. To je to uzatvorenie kruhu.

Môžete to nejako bližšie popísať? Ako prebieha tento proces? Ako ku vám príde použitá PET fľaša a odíde predlisok, ktorý slúži na výrobu novej?

U nás interne to zvykneme volať kolobeh života PET fľaše. V tomto kolobehu sa PET fľaša narodí, využije, potom umrie a znovu sa narodí. Prebieha to nasledovne. Použitá PET fľaša skončí v našom recyklačnom centre, kde ju primárne zrecyklujeme do podoby takzvaných PET vločiek. Je to pomerne náročný proces, ktorý nebudem detailne popisovať. Takáto PET vločka je vlastne surovina, ktorá slúži na výrobu množstva vecí. Jednou z ich je aj spomínaný predlisok, ktorý slúži na opätovnú výrobu PET fľaše. My takéto predlisky vyrábame a predávame ich výrobcom nealkoholických nápojov, ktorí si z nich následne vyfukujú nové PET fľaše. Tie sa naplnené – napríklad minerálkou – vrátia do obchodov a použité znovu cez systém separovaného zberu ku nám a proces sa opakuje. Zavedením systému zálohovania PET fliaš sa tento proces zjednoduší a skráti. Preto ten systém vítame a plne podporujeme.

Ak je recyklácia taká ľahká, prečo sa toľko PET fliaš povaľuje mimo košov, v prírode?

Pozor – ja netvrdím, že proces recyklácie je ľahký. Sú za tým veľké investície, výskum, inovácie a neustály progres. Otázka, ktorú kladiete je ale skôr o morálke. Samozrejme, že je hlúpe, ak hlúpi ľudia odhadzujú PET fľaše v prírode, alebo povedzme neriešia ideálne separáciu odpadu. Ale to je proces. Podľa mňa čím viac ľudí pochopí, že PET naozaj vieme zrecyklovať a znovu použiť, budú sa ku nemu aj lepšie správať. A navyše – zálohovanie prináša do tohto procesu aj akúsi motiváciu a to bude mať zase len pozitívny efekt. My tomu veríme.

Tak predsa len – aby sme to ľuďom vysvetlili čo najpresnejšie - ako vyzerá recyklácia v General Plastic? Zrejme použité fľaše nečistíte a znovu neplníte?

Použité PET fľaše nakupujeme od zberových spoločností alebo od obchodníkov. Prichádzajú k nám ako zlisované balíky, roztriedené po farbách (číra, modrá, zelená), alebo ako mix všetkých farieb. Zlisovaný PET balík putuje na páse do rozbaľovača. Rozmetané fľaše prechádzajú popod magnetický detektor, ktorý ich zbaví magnetických kovov a potom prichádza triedenie, strojové, alebo manuálne. PET fľaše sa drvia na vločky veľkosti 10-12 mm. Vzniknutá drvina putuje do horúceho prania, kde sa pomocou pracích prostriedkov zbaví nečistôt. Nasledujúce studené pranie zbaví drvinu vrchnákov a etikety. Posledná optická kontrola zbaví vločky iných plastov, poprípade hliníka. Čisté vločky ukladáme do big bagov, obrovských balíkov, ktoré vážia okolo 1 tony. Keď ale hovoríme o PET predliskoch, tie putujú ku zákazníkovi v plne naloženom kamióne, ktorý takto vezie skoro 1 milión budúcich PET fliaš. V porovnaní so sklenenými fľašami, koľko vážia a koľko miesta zaberú, je to oveľa šetrnejšie z hľadiska prepravných nákladov, aj z hľadiska úspor škodlivých emisií v doprave.

Čo všetko sa dá vyrobiť z PET vločky?

Využitie PET vločky ako prvého stupňa recyklátu závisí od toho aká je veľká, akej je farby a kvality. Podľa toho sa niektoré vločky využívajú v textilnom priemysle na výrobu funkčného športového oblečenia, obuvi, či poťahov na autosedačky. Alebo sa uplatnia v obalovom priemysle ako fólia, držiak na vajíčka, podložky pod sadenice. Lenže oblečenie, autosedačky, ani držiaky sa už ďalej nerecyklujú. My v General Plastic recyklujeme číre, modré a zelené vločky, z ktorých sa vyrába PET recyklát druhého stupňa. Z neho sa vyrobia predlisky a z tých sa vyfukujú nové PET fľaše. Recyklačný kruh sa tak uzatvára. Z toho pohľadu je veľmi dôležité, aby sa celý cirkulárny proces odohrával doma na Slovensku. Ak my budeme recyklovať a PET vločky sa využijú v inej krajine, to potom nie je ideálny recyklačný kruh. Aj z hľadiska ekológie nedáva predsa zmysel, aby sa PET vločky prevážali na kamiónoch po celom kontinente, čo má výrazný dopad na emisnú stopu.

Ako vidíte najbližšiu budúcnosť recyklácie na Slovensku?

Momentálne si zloženie plastovej fľaše určuje zákazník, ktorý od nás nakupuje PET predlisky. Od roku 2025 ale bude na Slovensku pre PET fľaše povinný obsah aspoň 25 % PET recyklátu a od roku 2030 aspoň 30% PET recyklátu, čo zásadne ovplyvní situáciu. Dovtedy sa bude výrobca alebo predajca nealko nápojov rozhodovať na základe nákladov vstupných surovín. Ale sú už aj uvedomelí zákazníci, napríklad niektoré obchodné reťazce, ktoré majú svoju enviro-politiku a už teraz požadujú obal na nápoj s 25-50 % podielom recyklátu. My vieme vyrobiť aj preformy pre fľaše so 100 % podielom recyklátu. Také využíva napríklad nemecký trh, kde existuje povinnosť pridávať recyklát. Na Slovensku by taká smernica pomohla domácim recyklátorom.

Akú úlohu v vo vašej výrobe zohráva cirkulárna ekonomika?

Na konci recyklácie by mal byť ideálne produkt, ktorý dáva rovnako ekologický, ako aj ekonomický zmysel. Držíme sa základnej logiky, že na Slovensku umiestnený primárny PET má podľa možností skončiť zase len na Slovensku. Ak pri tom celý recyklačný kruh prebieha na Slovensku, vtedy sa dá hovoriť o cirkulárnej ekonomike ako o najlepšom riešení pre životné prostredie. Takéto fungovanie, kedy recyklačná surovina neopustí Slovensko a znovu sa zrecykluje na ten istý produkt, dáva zmysel aj pre povinné zálohovanie od budúceho roku. My v General Plastic sme na to pripravení.

