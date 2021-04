Rastislav Chovanec pred finále: Pre fanúšikov pripravujeme ešte jedno prekvapenie

Finále play-off Slovenskej hokejovej ligy odštartujtú Žilinčania vo štvrtok a piatok domácimi zápasmi.

6. apr 2021 o 16:25 Matej Martinčo

ŽILINA. Boj o extraligovú miestenku medzi Žilinou a Spišskou Novou Vsou sa začne už koncom tohto týždňa. Ešte predtým, ako bol finálový súper Vlkov známy, sme položili pár otázok predsedovi predstavenstva Rastislavovi Chovancovi.

Žilinskí hokejisti postúpili v najkratšom možnom čase do finále Slovenskej hokejovej ligy. Zrejme nám dáte za pravdu, že v samotných stretnutiach to rozhodne také jednoznačné nebolo, však?

- Máte pravdu, štatisticky štyri z ôsmich zápasov išli do predĺženia, resp. nájazdov a aj ďalšie dva sme vyhrali len o gól. Ale keď sa pozrieme na celkovú hru a napríklad počet striel, tak sme v tých zápasoch boli vždy aktívnejší a aj lepší.

Ako hodnotíte semifinálovú sériu s Dubnicou z celkového pohľadu?

- Som veľmi rád, že sme dokázali vyhrať sériu 4:0. Očakávali sme vyrovnané zápasy. Dubnica dokázala vyradiť favorizované Topoľčany, takže sme vedeli, že to budú ťažké stretnutia. V dvoch zápasoch sme dostali prvý gól, museli sme otáčať skóre, ale musím pochváliť mužstvo, že vždy bojovalo do konca. A aj keď sme miestami nehrali dobre, dokázali sme sa presadiť a zápasy otočiť v náš prospech.

Čím vás piate mužstvo po základnej časti najviac prekvapilo? Bola to ich defenzívna taktika, ktorej sa držali?

- Taktikou nás neprekvapili. Tréneri očakávali, že takto budú hrať. Dubnica má zaujímavo vyskladané mužstvo najmä z mladíkov, ktorí veľa korčuľujú, bojujú, ale sú doplnení aj staršími, skúsenejšími hráčmi, ktorí vedia dať gól. Naviac, vynikajúco zachytal brankár Kristín, takže sme sa na góly museli naozaj nadrieť.

“ Aj keď sme miestami nehrali dobre, dokázali sme sa presadiť a zápasy otočiť v náš prospech. „ Rastislav Chovanec

Prvý duel museli rozhodnúť nájazdy, kde bol jediným úspešným strelcom Jaro Markovič. Ako ste ich prežívali?

- Ja nepovažujem predĺženie a nájazdy za lotériu. Práve v týchto vypätých chvíľach sa ukážu individuálne a technické schopnosti hráčov. Veril som, že v tomto máme oproti súperovi navrch a že sa presadíme. Nakoniec to potvrdil práve kapitán.

V druhom stretnutí sme boli svedkami skvelého obratu z 1:3 na 4:3. Opäť sa ukázala sila tohto mužstva, že aj vo vyraďovacej časti vie otáčať zápasy, súhlasíte?

- Áno, bolo dôležité, že sme tento zápas otočili. My sme v tom prvom nehrali úplne dobre, všetci sme dúfali, že druhý nám vyjde lepšie, ale nakoniec sa to podarilo až v tretej tretine. Tu sa ukázala sila kolektívu, ale aj mentálna odolnosť chlapcov. Nepriaznivý stav je len priebeh a hrá sa až do konca. My sa nevzdávame ani za nepriaznivého stavu, v sezóne sme pár takýchto zápasov otočili. Mužstvo si verí, vie, že sme na tom kondične lepšie ako súper a v tretej tretine sa to môže zlomiť. To sú faktory, ktoré nám môžu pomôcť aj v ďalších zápasoch.

Rozprávame sa v čase, kedy ešte nepoznáme meno finálového súpera. Séria medzi Martinom a Spišskou Novou Vsou sa natiahne minimálne do soboty. Môže dlhší zápasový oddych pred finále padnúť mužstvu vhod alebo skôr uškodiť?

- Nad tým je zbytočné špekulovať. My sme chceli sériu ukončiť čím skôr. To sa nám podarilo a ja verím, že oddych a tréning nám pomôžu pripraviť sa na súpera. Predsa len odohranie ďalších zápasov plus cestovanie a riziko zranení môže mužstvo unaviť fyzicky, ale aj psychicky.

Vlkom chýbajú už len štyri víťazstvá na postup do extraligy. Aká je nálada v manažmente klubu? Pociťujete jemnú nervozitu pred vrcholom sezóny?

- Samozrejme, čím je ten cieľ bližšie, tým sa aj nervozita stupňuje. Ale zatiaľ je to v zdravej miere. My sme sa celú sezónu na takéto vyvrcholenie pripravovali, teraz je to tu, tak pôjdeme do finále naplno. Z pohľadu manažmentu pripravujeme pre fanúšikov ešte jedno prekvapenie, aby predsa len mali aj na túto neštandardnú sezónu nejakú pamiatku, takisto rokujeme ešte s potenciálnymi novými partnermi, ktorí by chceli klub podporiť vo finále. Takže aj my finišujeme s prípravami.

“ Dúfam, že na konci budú šťastní aj fanúšikovia, aj hráči. „ Rastislav Chovanec

Na domácom ľade Žilina túto sezónu ani raz neprehrala. Určite nebudete proti, keby táto štatistika pokračovala aj vo finále.

- Tak to by bola skvelá bodka! No play off sa hrá na štyri víťazné zápasy a to je hlavné. Ja dúfam, že sa nám to podarí a na konci budú šťastní aj fanúšikovia, aj hráči a v budúcej sezóne už spolu na štadióne túto sériu natiahneme. Držte nám, prosím, palce!