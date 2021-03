Pri skvelom obrate ukázali Vlci silu a charakter. Tomáš Urban: Do tretej tretiny sme vleteli

V druhom semifinále predviedli Žilinčania dokonalý obrat v tretej tretine.

26. mar 2021 o 17:28 Matej Martinčo

ŽILINA. Opäť to bolo tesné. Žilinskí hokejisti zvládli aj druhý semifinálový zápas proti Dubnici nad Váhom a ujali sa vedenia v sérii 2:0. Na domácom ľade tak počas prebiehajúcej sezóny zverenci Dušana Gregora stále neprehrali v riadnom hracom čase.

Ďalej sa dočítate aj: Čo bude podľa Ondreja Mikulu vo vonkajších zápasoch dôležité Ako zhodnotil duel navrátilec do zostavy Tomáš Urban Ako sa mu po mesačnej pauze hralo Čo si povedali v kabíne cez prestávku Ako videl svoju gólovú situáciu Čo bude podľa neho receptom k úspechu

Vo včerajšom dueli sa na žilinskej strane zapísali do streleckej listiny štyria rôzni hráči. Na vedúci gól Miroslava Kristína odpovedal o dve minúty neskôr Ondrej Mikula. „Stál som v priestoroch pred bránkou a Feri mi to dobre nahral. Zakončil som pomedzi brankárove betóny. Fajn, že to tam padlo,“ opísal gólovú situáciu rodák z Bánoviec nad Bebravou, ktorého gól sa zrodil po výbornej robote Františka Skladaného. „Je úplne jedno, kto dal alebo bude dávať góly. Hlavne, nech hráme náš hokej.