ONLINE DISKUSIA: Nehnuteľnosti v čase pandémie. Vyplatí sa vám teraz ich kúpa?

Životná šanca alebo risk nad rámec únosnosti? Oplatí sa do nich investovať v dnešnej dobe alebo treba počkať? Otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede v pondelok o 10:00 hod v online diskusii na Facebooku.

26. mar 2021 o 11:28

Otázky, ktoré si zaslúžia odpoveď. My vám ponúkneme ešte niečo navyše - potrebné know how, ktoré vás možno dovedie k vysnívanej investícii. Trh nehnuteľností má svoje vlastné pravidlá a my vás pozývame nazrieť na oponu bežne videného a počutého.

Našimi hosťami budú Milan Dubec, generálny riaditeľ spoločnosti Reinoo, Tomáš Lamprecht, riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov v Štátnom fonde rozvoja bývania a generálny riaditeľ spoločnosti SOPHISTIC Pro finance Radoslav Valko.

Diskusiu vysielame LIVE v pondelok 29.3.2021 o 10:00 hod. na našom Facebooku