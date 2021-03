Boli to nervy až do konca. Marek Drtina o Dubnici: Bude ťažké sa cez nich prekúsať

Vlci sa v semifinálovej sérii ujali vedenia 1:0.

25. mar 2021 o 11:32 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí Vlci majú za sebou prvú semifinálovú bitku. Proti Dubnici nad Váhom sa zápas skončil rovnakým výsledkom ako prvé meranie síl vo štvrťfinálovom dueli s Považskou Bystricou. Duel dospel až do predĺženia, v ktorom bol jediným úspešným exekútorom Jaroslav Markovič.

Do extračasu pritom stretnutie vôbec nemuselo dôjsť, keby necelé štyri minúty pred koncom nevyrovnal Marek Drtina. Pre rodáka z Pardubíc to bol druhý presný zásah v tohtoročnej vyraďovacej časti. 31-ročný Čech po stretnutí povedal, že išlo o veľmi ťažký a náročný zápas. „Hostia sa sústredili hlavne na obranu. Bolo ťažké sa cez to dostať. Boli obetaví, blokovali strely. Dnes sme mali azda sto striel, oni snáď desať, ale dokázali si vytvoriť gólové šance,“ povedal na úvod Marek Drtina.

V prvej tretine boli Vlci dominantní. Na Mateja Kristína vyslali štrnásť striel, z ktorých viaceré „smrdeli“ gólom. V čase 17:13 to tam premiérovo v play-off padlo Jakubovi Cígerovi. Aj napriek hernej prevahe nepridali Žilinčania ďalší presný zásah. Hostia v prvej tretine nemierili do priestoru Mikolášovej bránky ani raz! „Prvú tretinu tak hráme vždy. Súpera prestrieľame, prekorčuľujeme. Bohužiaľ, keď nám tam tie góly nepadnú, súper sa chytí. Bojuje o každý centimeter ľadu. O to je to potom náročnejšie. Je však dobré, že takéto zápasy dokážeme zvládnuť. Je to veľké plus do ďalších bojov,“ doplnil Drtina.

Aj v ostatných dvoch tretinách boli Vlci aktívnejší v streľbe, ale nie a nie prekonať hosťujúceho Kristína. Naopak, Dubničania vyťažili z minima maximum a osem minút pred koncom sa prekvapujúco dostali do vedenia.