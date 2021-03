Dušan Gregor: Hokejový boh existuje

Prvý zápas semifinále SHL bol napínavý až do konca.

24. mar 2021 o 21:41 Matej Martinčo

ŽILINA. Hokejisti Žiliny víťazne vstúpili do semifinálovej série Slovenskej hokejovej ligy. Na domácom ľade zdolali Dubnicu nad Váhom 3:2 po samostatných nájazdoch. Jediným úspešným exekútorom v trestných strieľaniach bol skúsený matador a kapitán vlčej svorky Jaroslav Markovič.

Hostia prišli pod Dubeň s jasnou taktikou zameranou na pozornú obranu a protiútoky. Aj napriek tomu, že Vlci boli herne lepší a dokázali si vypracovať aj viac gólových príležitostí, po 60 minútach svietil na ukazovateli nerozhodný stav. Zápas došiel, podobne ako v prvom štvrťfinále proti Považskej Bystrici, do samostatných nájazdov, v ktorých boli úspešnejší Žilinčania. Marošovi Mikolášovi dvakrát pomohla žŕdka.

Tréner Žiliny Dušan Gregor zhodnotil zápas na tlačovej konferencii nasledovne: "Jednoznačne sa ukázalo, že hokejový boh existuje. Keď to poviem úplne skromne, dnes mohla Dubnica dostať minimálne päť, šesť gólov. Svoje presné zásahy vyťažila z ničoho. Hokej sa však hrá na góly, nie na šance. Dubnica ich dala dva, mi takisto. V predĺžení sme mohli rozhodnúť my aj súper," povedal hokejový odborník. A pristavil sa aj pri samostatných nájazdoch. "Zvykne sa hovoriť, že trestné strieľania sú lotéria. Podľa mňa to tak nie je. Je to o umení, čo ukázal aj Jaro Markovič. Pomohol nám v nich aj Maroš. A, samozrejme, aj šťastíčko," doplnil Dušan Gregor. Ako povedal na začiatku svojho hodnotenia, hokejový boh vedel, na ktorú stranu sa má prikloniť. "Myslím si, že napriek tomu, že výsledok bol tesný, vzhľadom na priebeh zápasu je úplne spravodlivý," uzavrel rodák z Trenčína.

Vlci Žilina – MHK Dubnica nad Váhom 3:2 sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0) Góly a asistencie: 18. Cíger (Linet, Fatul), 57. Drtina (Markovič), rozh. samostatný nájazd Markovič - 35. Beták (Jarábek, Ďuriš), 52. Hegyi (Maniaček). Vylúčenia: 1-3. Strely: 48-15. Rozhodovali: Výleta, Moller, Orolin, Makúch. VLCI ŽILINA: Mikoláš (Romančík) – Dubeň, Lenďák, Jurčík, Markovič, Koyš – Jaborník, Drtina, Mikula, Skladaný, Petráš – Pacalaj, Fatul, Safaraleev, Linet, Cíger – Pišoja, Malina, Rehák S., Jakubík, Macek. MHK DUBNICA NAD VÁHOM: Kristín Matej (Kutej) – Jarábek, Trška, Beták, Ďuriš, Kristín Miroslav – Lukáčik, Chatrnúch, Síkela, Ondruš, Nemček – Janík, Urban, Maniaček, Hegyi, Haščák – Popela, Dúžek, Kopáč, Dmitriev, Kanaet.