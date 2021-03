Zuzana Čaputová bola v žilinskej nemocnici. Vyzvala na finančné docenenie zdravotníckeho personálu

Prezidentka požiadala o výpomoc pre nemocnicu.

24. mar 2021 o 15:15 Branislav Koscelník

ŽILINA. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes prišla do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline podporiť vyčerpaný zdravotnícky personál.

Na programe mala stretnutie s vedením zdravotníckeho zariadenia i so zamestnancami nemocnice.

Ako sa vyjadrila po skončení svojej návštevy, slov vďaky pre zdravotníkov nebude v dnešnej situácii nikdy dosť.

"Potrebujeme vyslať jednoznačný signál stabilizácie zdravotníckeho

personálu. Znamená to jednak finančné docenenie lekárov či zdravotných sestier, ale aj vytvorenie zaujímavých pracovných podmienok. Všetci vieme, že nápor na nich trvá veľmi dlho a jeho výsledkom môže byť odchod za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia," povedla Zuzana Čaputová.

Súvisiaci článok V žilinskej nemocnici je stále kritická situácia Čítajte

Prezidentka vníma zlepšujúcu sa epidemickú situáciu, ale stále existujú regióny, v ktorých je situácia vážna.

"Žilinská nemocnica má náročné podmienky, pretože je spádovou nemocnicou pre trištvrte milióna ľudí. Dozvedela som sa, že veľmi by im tu pomohol príchod intenzivistov a anestéziológov. Aj touto cestou chcem opakovane poprosiť zdravotníkov z iných regiónov, kde je situácia lepšia, o solidaritu práve s touto nemocnicou, aby prišli aspoň na pár dní vypomôcť," vyhlásila Čaputová pre agentúru SITA.

Situácia vo Fakultnej nemocnici sa v minulom týždni zhoršila. Generálny riaditeľ Igor Stalmašek pred týždňom oznámil, že nemocnica má viac ako 100 pacientov s ochorením COVID-19 a využité všetky umelé pľúcne ventilácie.

Požiadal o sprísnenie epidemiologických opatrení v regióne. Jeho prosba bola vypočutá a od štvrtka platia opatrenia, ktoré idú nad rámec celoslovenských.

"Tiež by som rád apeloval na ľudí, aby dodržiavali opatrenia. A je tu aj naša žiadosť, prosba, výzva, aby nám pomohli iné nemocnice. Najmä, čo sa týka slovenského špecializovaného personálu, ktorý by dokázal obslúžiť pacientov na umelých pľúcnych ventiláciách. Ak sa situácia ešte viac zhorší, je možné, že by sme nevedeli poskytnúť zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom," upozornil Stalmašek.