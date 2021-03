Hanbu Žiliny do leta upravia. Chystá sa rekonštrukcia železničného podchodu

Veľká prestavba podchodu sa odkladá. Bude len „facelift“.

20. mar 2021 o 8:03 Branislav Koscelník

ŽILINA. Stav frekventovaného podchodu, ktorý spája Národnú ulicu so žilinskou železničnou stanicou je dlhodobo terčom kritiky. Vstupná brána do mesta je tou najhoršou reklamou pre Žilinu. Zle udržiavaný a špinavý železničného podchod v čase dažďa vytápa voda a uprostred podchodu sa tvoria mláky.

Časť podchodu od Národnej ulice patrí mestu Žilina. Samospráva už niekoľko mesiacov intenzívne chystá veľkú rekonštrukciu podchodu a mosta nad ním za pol milióna eur. Dnes už pozná stav mostného objektu i spôsob, akým ho opraviť a dokončuje projekčné riešenie celkovej rekonštrukcie.

Napriek vynaloženému úsiliu i financiám musí zámer pribrzdiť. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík priznal, že práce na moste nad podchodom na Hviezdoslavovej ulici by ešte viac skomplikovali dopravu v čase, keď železnice spúšťajú veľkú modernizáciu tratí v Žiline a okolí.

„Rešpektujeme vyjadrenia dopravného inšpektorátu, ktoré upozorňuje na možný súbeh stavebných prác na modernizácii železničného uzla a prípadných zásahov do konštrukcie vozovky, čo môže mať negatívny dopad na dopravu v meste,“ uviedol Miškovčík a upozornil aj na ďalšie riziko. Tým sú nedoriešené majetkovoprávne vzťahy k stánkom nad samotným podchodom.

Do leta

Mesto preto nateraz zvolilo rýchlejšie a lacnejšie riešenie. Do leta chce niekoľkými zásahmi do sietí a kozmetickými úpravami skultúrniť svoju časť železničného podchodu tak, aby sa Žilina nemusela hanbiť za bránu do centra mesta.

Poslanci už odsúhlasili 90-tisícovú investíciu do odvodnenia zatekajúceho podchodu a rekonštrukcie osvetlenia. Tieto práce je možné urobiť v predstihu pred samotnou veľkou rekonštrukciou.

„Vzhľadom na neúnosnú situáciu s elektrinou a celkovým stavom mesto má riešenie, ktoré vypracoval Útvar hlavného architekta spolu s odborom investičným. Malo by vyriešiť problémy s odvodnením, s kanalizáciou, s elektroinštaláciou, s vyčistením podchodu, odstránením reklamných zariadení a s úpravou fasády. Do letnej sezóny by sme vedeli zvládnuť tieto úpravy podchodu,“ prisľúbil viceprimátor Vladimír Randa.