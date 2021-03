Kapitán Vlkov Jaro Markovič pred semifinále: Verím, že to rozbalíme naplno!

Semifinálové série Žilina - Dubnica a Martin - Spišská Nová Ves sa začínajú už v stredu.

22. mar 2021 o 16:42 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí hokejisti postúpili v najkratšom možnom čase do semifinále Slovenskej hokejovej ligy. Proti Panterom z Považskej Bystrice to však nemali vôbec jednoduché a až tri zo štyroch meraní síl sa skončili rozdielom jedného gólu.

Semifinálovým súperom Žilinčanov bude, možno trochu nečakane, Dubnica, ktorá vyradila Topoľčany takisto v najkratšom možnom čase. Pred začiatkom série, ktorá rozhodne o finalistovi SHL, sme položili pár otázok kapitánovi vlčej svorky Jaroslavovi Markovičovi.

Máme za sebou štvrťfinálovú sériu s Považskou Bystricou. Ako ju hodnotíte z celkového pohľadu?

- Postúpili sme na štyri výhry, ale vôbec to také jednoduché nebolo. Všetci čakali asi ľahší priebeh, ale treba uznať a dať klobúk dole pred výkonmi Považskej Bystrice v celej sérii. Išli na hranu a bojovali v každom zápase. Vôbec, ale vôbec nám postup neuľahčili. Môžeme byť radi, že sme to ustáli a ukončili v najkratšom možnom čase. Ale našu hru musíme určite zlepšiť, čo si všetci v kabíne uvedomujeme.

Až tri merania síl sa skončili rozdielom gólu, raz dospel zápas do predĺženia a ten prvý dokonca do samostatných nájazdov. V čom boli Považania najnepríjemnejší?

- Ako som spomínal, hrali veľmi bojovne, obetavo a nedali nám nič zadarmo. My sme sa nejako nevedeli dostať do nášho obvyklého tempa. Ale verím, že sme si tým prešli a v semifinále to rozbalíme naplno.

Aj napriek tomu, že po základnej časti ste mali nad Pantermi náskok 53 bodov, vo vyraďovacej časti to nebolo vôbec vidieť. Opäť sa tak potvrdilo, že play-off je iná súťaž, súhlasíte?

- Je to tak. Play-off začínate od nuly a už veľakrát sa stalo, že outsider prekvapil papierového favorita. Našťastie sme to ustáli a pokračujeme v ceste za naším cieľom – postupom do extraligy.

Všetky štvrťfinálové série sa skončili už po štyroch zápasoch. Prekvapilo vás to?

- Áno, trošku ma to prekvapilo. Ale treba povedať, že v každej sérii boli vyrovnané zápasy. A ako som čítal, favoriti to nemali také jednoduché, ako sa napokon série skončili.

“ Musíme ísť krok po kroku, striedanie po striedaní a sami určiť smer hry, aby sa zápasy vyvíjali v náš prospech. „ Jaroslav Markovič

Predseda predstavenstva Rastislav Chovanec pred play-off v rozhovore vravel, že vo štvrťfinále môžeme očakávať jedno prekvapenie. Môžeme tak označiť mužstvo Dubnice, ktoré vyradilo Topoľčany?

- Čakal som, že Dubnica môže potrápiť, či aj vyradiť Topoľčany. Ale že to bude 4:0 pre nich, to nečakal asi nikto. To len veští, že nás v semifinále nečaká nič ľahké. Nemôžeme nič podceniť.

Práve Dubnica bude vaším semifinálovým súperom. Akú sériu očakávate?

- Dubnica bude určite nepríjemný súper. Majú zmes skúsených a mladých hráčov, ktorí hrajú poctivý jednoduchý hokej. Určite nás čaká boj. Musíme sa koncentrovať na sto percent, ísť krok po kroku, striedanie po striedaní a sami určiť smer hry, aby sa zápasy vyvíjali v náš prospech.

Aká je nálada v kabíne pred sériou, ktorá rozhodne o finalistovi Slovenskej hokejovej ligy?

- Pozitívna. Prvý krok sme spravili. Síce možno nebol taký presvedčivý, ale na to sa história nepýta. Prvý krok je za nami a kabína je odhodlaná spraviť ten druhý a nasmerovať Žilinu do finále.