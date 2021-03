Kto poupratuje Žilinu? Pandémia komplikuje jarné čistenie

Kto je za neporiadok zodpovedný, samospráva, alebo ľudia? Odpovedajú aktiisti

Ján Rzeszoto

Poriadok a čistota je o ľuďoch samotných, ale samospráva má tiež svoj podiel viny. Dobre vieme že vyváženie smeti je v mnohých prípadoch nedostatočné. Veľký význam pri udržiavaní poriadku má aj výchova, či už v školách alebo rodinách. V meste mame mestskú políciu a tá by mala v tomto smere určite konať striktnejšie a represívne. Som názoru, že nie vždy stačí pekne slovo. Uvediem jeden príklad zo života môjho priateľa, ktorý cestoval vo Švajčiarsku vlakom. Sedel v kúpe a prišiel sprievodca. Vypýtal si lístok. Pri kontrole mal lístok do druhej triedy a on sedel v úplnej nevedomosti v prvej triede. Samozrejme, že to bola veľmi nepríjemná situácia a kamarát sa okamžite ospravedlnil a vstal, že si ide presadnúť. Zdanlivo sa zdalo, že vec je vybavená dohovorom a všetko je v poriadku. Na to však zareagoval sprievodca a hovorí: samozrejme, že môže sa stať hocikomu že sa pomýli, ale za chyby sa u nás platí. Vyrubil mu pokutu. Tu ja vidím živý príklad toho, ako sa dá dohovorom vec riešiť, ale určitý druh trestu ten, čo pochybil, musí znášať, aby si zapamätal, že treba byť viac všímavý.

Martin Čižmárik

Každá minca má dve strany, ako sa hovorí, a väčšinou poukazuje jeden na druhého. Hanbu si však nesieme všetci spoločne. Žiaľ musím konštatovať, že sme ako národ v témach čistoty úplne zaostalí možno až ľahkomyseľní, z môjho pohľadu je to tak päťdesiat na päťdesiat, čo sa týka zodpovednosti.

Je to celoslovenský problém. Čo ma viac mrzí je fakt, že sa tu už niekoľko rokov točíme v kruhu. Aktivisti na jar pravidelne urobia nejaké akcie, vyčistime si svoje okolie aj za podpory mesta, ako napríklad vodné dielo atď, je to taký hurá systém, ale po pár týždňoch zase začne všetko postupne upadať do pôvodného stavu. Z môjho pohľadu je to len krátkodobé riešenie, kde len málo aktivistov pokračuje ďalej aj počas leta.

Potom sa to už len postupne nabaľuje počas leta a jesene, zima je už len posledný klinec do rakvy, kde všetko na istú dobu zmizne pod snehom a na jar sme zase v tej istej situácii, ako pred rokom. Čiže X mesiacov bez väčšieho zásahu zodpovedných ľudí a čas nám opäť prinesie tento nežiaduci stav. Tento kolotoč sa opakuje neustále. A tu práve vidím problém, kde zlyháva samospráva a nedostatočná legislatíva. Z mojich viac negatívnych skúseností, ktoré mám, je aj tu obrovský problém v nastavení a prístupu samosprávy. Chápem, že sa musí riadiť podľa zákonov, legislatívy, ale častokrát, aj keď sa človek pokúša poukázať na problém, či už priamo cez Mestský úrad, primátora, alebo cez odkaz pre starostu, ostáva to väčšinou len pri prázdnych slovách a výhovorkách, menujú sa viac dôvody, ako sa to nedá, ako chýbajú peniaze, odvolávanie sa na zákony, cudzie pozemky žiadne riešenia, atď. Niet divu, že ľudia postupne strácajú záujem riešiť takéto témy a upadajú do apatie, ak nenájdu zodpovedného, ktorý by sa chopil problematiky.

Jedným z riešení by som videl vlastný Mestsky podnik, ktorý by prevzal a spravoval práve väčšinu týchto podnetov, čo by nás výrazne posunulo vpred, doba riešení by sa taktiež výrazne skrátila a to by sa určite v krátkej dobe odzrkadlilo na stave mesta, o tom presvedčený. Samozrejme za predpokladu správneho manažovania.

Karol Haas

Myslím si, že každá samospráva by mala poskytovať ohľadom čistoty základnú, ale kvalitnú službu pre občana. To znamená, že bude dostatok košov na frekventovaných miestach. Koše by mali mať svoje stojiská tak, aby ich vandali neničili. Prípadne budú zabezpečené kvôli zvieratám. Pravidelné kosenie, ale tak, aby sme nenarušili aj lúčne spoločenstvá. Starať sa o údržbu a čistotu ulíc. Na druhej strane občan by mal byť zodpovedný a nerozširovať neporiadok v meste. Čim viac občania rozširujú neporiadok, tým viac samospráva musí investovať do čistoty mesta, miesto toho by sme financie mohli investovať revitalizácie vnútrobolokov a športovísk. Myslím si, že momentálne je to niekde medzi samosprávou a občanom.