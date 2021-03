Ďalší vyrovnaný súboj. Vlci postúpili do semifinále, rozhodlo sa v predĺžení

Zverenci Dušana Gregora postupujú do ďalšej fázy play-off.

15. mar 2021 o 19:39 Matej Martinčo

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Opäť to bolo tesné. Štvrtý vzájomný duel Vlkov a Panterov sa skončil rozdielom jediného gólu. Kapitán Vlkov Jaroslav Markovič rozhodol v polovici predĺženia o postupe Žiliny do semifinále play-off Slovenskej hokejovej ligy.

Vo štvrtom zápase štvrťfinálovej série sa do prvej šance sa dostali domáci, Romančík kryl Minárikovu strelu. Vlci boli v úvode duelu aktívnejší, hra sa však postupne vyrovnala. Pred uplynutím prvej desaťminútovky sa dostali Panteri do vedenia, Romančíka prekvapil strelou od mantinelu Kraut. Krátko po otváracom presnom zásahu prišla prvá výmena názorov, do vlasov si skočili Pacalaj s Krautom. V hre štyroch proti štyrom domáci zle striedali, v následnej presilovke sa však Vlci gólovo nepresadili. Ďalšiu ponúknutú početnú výhodu už na gól premenili, Linet nemal problém puk dopraviť do siete a tak sa do šatní išlo za remízového stavu.

Vyrovnaný zápas pokračoval aj v druhej časti. Najväčšiu príležitosť mali Vlci v 25. minúte, rútili sa v prečíslení traja na jedného, ale Hrušíka neprekonali. Napraviť to mohol o pár desiatok sekúnd neskôr Linet, ale zoči-voči domácemu gólmanovi druhý raz v stretnutí neuspel. Žilinčania postupne prebrali aktivitu, domácich držal dobrými zákrokmi Hrušík. O pár desiatok sekúnd neskôr pomohla domácemu gólmanovi po Koyšovej strele žŕdka. V druhej tretine sme však napokon gól nevideli.

Tretia tretina sa začala šancou Minárika, Romančík bol pozorný. Na opačnej strane kontroval príležitosťou Cíger. Hralo sa v dobrom tempe. Domácich mohol druhý raz poslať do vedenia Ligas, ale v dobrej možnosti netrafil bránku. Panteri boli o niečo lepší, Rufati zazvonil na žŕdku. Nebolo vidieť, že na ľade proti sebe hrá prvý s ôsmym. Bojovný hokej pokračoval až do konca poslednej časti a keďže ani jeden z tímov už neskóroval, zápas dospel, podobne ako v prvom vzájomnom stretnutí, do predlženia. V ňom v piatej minúte rozhodol o žilinskom triumfe kapitán Jaroslav Markovič.