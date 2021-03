Žilinské karatistky zabojujú v Istanbule o body do olympijského rebríčka

Karate zažije na letných olympijských hrách v Tokiu svoju premiéru.

11. mar 2021 o 12:26 Matej Martinčo

ŽILINA/ISTANBUL. Už najbližší víkend, od 12. do 14. marca, sa v tureckej metropole Istanbul uskutoční prvý z tohtoročnej série svetových pohárov - K1 Premier League. Po dlhej pandemickej prestávke je to prvý veľký turnaj, pričom pre väčšinu členov reprezentácie SR je to prvý turnaj vôbec. Ako nás informoval tréner Ján Novosad, na tejto "skúške ohňom" sa zúčastnia aj dve pretekárky Karate Klubu AC Uniza Žilina.

"V kategórii športového zápasu kumite žien do 55 kg nás bude reprezentovať Hanča Kuklová a v kategórii do 61 kg sa predstaví Sarah Hrnková. Hanča zasiahne do bojov už v piatok o 18:00 a Sarah o deň neskôr - v sobotu o 12:00 miestneho času. Nachádzame sa v olympijskom roku, v ktorom karate zažije svoju očakávanú olympijskú premiéru. Niekoľko miesteniek do Tokia je ešte stále v hre a o to náročnejšie boje možno v Istanbule očakávať," povedal Ján Novosad.