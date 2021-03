Mestský úrad v Žiline zostáva zatvorený. Na korešpondenciu zriadili schránku

Občania môžu pri riešení svojich záležitostí využívať telefonickú a e-mailovú komunikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami.

10. mar 2021 o 10:57 TASR

ŽILINA. Mestský úrad (MsÚ) v Žiline zostáva pre verejnosť naďalej zatvorený. Dôvodom sú preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu spojené so zákazom vychádzania. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Doplnil, že prístupné sú len služby pokladne v úradných hodinách v stredu od 8.00 do 14.00 h. "Na podnety a korešpondenciu je na MsÚ zriadená schránka, kde môžu občania ukladať svoje písomnosti. Umiestnená je v medzichodbe za hlavným vchodom do úradu," uviedol Miškovčík.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Samospráva upozorňuje, aby občania osobnú návštevu úradu využívali uvážene a v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné ich požiadavku riešiť poštou alebo elektronickou komunikáciou. Občania môžu pri riešení svojich záležitostí využívať telefonickú a e-mailovú komunikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami," dodal hovorca mesta.

V prevádzke podľa neho ostávajú mestské zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná a Puškinova. "Naďalej prístupný je aj Denný stacionár na Námestí J. Borodáča a jedálne pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča, na Lichardovej ulici a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa. Zároveň bude poskytnutá aj donáška stravy do domácností. Pre obyvateľov je opäť dostupná aj činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím," uzavrel Miškovčík.