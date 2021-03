POVAŽSKÝ CHLMEC: Muž s vyše tromi promile nezvládol riadenie

Opakovanou dychovou skúškou vodičovi zistili prítomnosť 3,35 promile alkoholu.

9. mar 2021 o 14:12 Branislav Koscelník

Poriadne pod parou bol 33-ročný muž v Považskom Chlmci, keď so svojim vozidlom zišiel do odvodňovacieho kanála a narazil do dreveno-betónového premostenia.

"Hliadka Obvodného oddelenia Žilina – východ podrobila vodiča dychovej skúške, pri ktorej mu bola nameraná hodnota 2,98 promile. Opakovanou dychovou skúškou bola vodičovi zistená prítomnosť alkoholu 3,35 promile," informovali žilinskí policajti na sociálnej sieti.