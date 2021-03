V Žiline sa doteraz sčítali takmer dve tretiny ľudí

Primátor Peter Fiabáne vyzval Žilinčanov, aby sa sčítali. Od toho závisí, aké služby môže mesto najbližších desať rokov poskytovať.

9. mar 2021 o 12:33

ŽILINA. V Žiline sa doteraz sčítalo 53 570 ľudí, čo predstavuje 62,1 percent predpokladaného počtu obyvateľov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré realizuje Štatistický úrad SR, trvá od 15. februára do konca marca.

Sčítanie sa tento rok uskutočňuje výhradne elektronicky, pričom stačí vyplniť jednoduchý formulár na internetovej stránke www.scitanie.sk alebo využiť mobilnú aplikáciu pre operačné systémy Android a iOS s názvom SODB 2021.

„Ďakujem všetkým Žilinčanom, ktorí sa doteraz sčítali a prihlásili sa k nášmu mestu. Chcem zároveň vyzvať všetkých, ktorí tak doteraz neurobili, aby svoju zákonnú možnosť využili do 31. marca. Sčítanie má priamy dosah na každého nášho z nás, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov, ktorý sa zisťuje práve pri sčítaní. Malo by byť preto v našom zaujme sčítať sa, keďže aj od toho závisí, aké služby môže naše mesto najbližších desať rokov poskytovať svojím obyvateľom, či už ide o sociálne služby a ich rozsah, starostlivosť o zeleň alebo o budovanie a opravu ciest či chodníkov,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

V prípade, ak by niekto nezvládol vykonať sčítanie sám, môže mu pri tom pomôcť ktokoľvek iný, napr. ďalší člen domácnosti, starým rodičom ich deti či vnúčatá alebo sused.

V prípade, že občan nemá možnosť využiť ako pomoc pri sčítaní ďalšieho člena domácnosti či inú osobu, od 1. apríla do 31. októbra 2021 bude k dispozícii služba asistovaného sčítania.

Realizovať sa bude na stacionárnych kontaktných miestach, kde sa obyvateľ bude môcť dostaviť a sčítať sa za pomoci asistenta.

Na území mesta Žilina budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu, napríklad z dôvodu imobility, požiada. Adresy s kontaktnými údajmi stacionárnych sčítacích miest v Žiline a možnosť požiadať o návštevu mobilného asistenta budú k dispozícii pred začatím asistovaného sčítania.

Polícia Slovenskej republiky informuje, že sa na Slovensku objavili prípady falošných sčítacích asistentov, ktorí pod rôznymi podvodnými zámienkami kontaktovali telefonicky najmä dôchodcov.

Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a senior oň musí požiadať sám. Žiadny sčítací komisár v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktuje.

Navyše, každý asistent, ktorý bude asistované sčítanie v meste vykonávať, sa bude dokladovať preukazom. Policajti preto upozorňujú seniorov, aby v žiadnom prípade nepúšťali neznáme osoby k sebe do príbytkov.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Do sčítacieho formulára teda uvádzame údaje, ktoré boli aktuálne o polnoci na piatok 1. januára tohto roka. Dôvodom je, aby sa všetky údaje zisťovali k rovnakému dátumu.

Do sčítania by sa mal zapojiť každý, dokonca aj bábätká, ktoré sa narodili do 31. decembra 2020. Rodičia majú povinnosť sčítať aj svoje deti. Stačí, ak deti sčíta jeden z rodičov a to tak, že sčíta každé dieťa zvlášť. Sčítanie sa vzťahuje aj na osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Za nich musí vyplniť sčítací formulár ich zákonný zástupca.

Sčítanie obyvateľov je zákonná povinnosť ustanovená zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nesplnenie povinnosti sčítať sa je správny delikt, za ktorý môže obec uložiť pokutu až do výšky 250 eur.

Sčítanie má na Slovensku dlhú tradíciu a štatistický úrad ho vykonáva každých desať rokov. Získané informácie štatisti využijú ako základ pre analýzy vývojových trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločenského života.

Viac informácií k sčítaniu je možné získať na internetovej stránke: www.scitanie.sk alebo telefonicky na tel. čísle: +421 2 20 92 49 19.