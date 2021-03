TOTO musíte vedieť pred play-off SHL. Plus žilinské NAJ základnej časti

Vyraďovacia časť Slovenskej hokejovej ligy sa začne už túto stredu.

8. mar 2021 o 12:39 Matej Martinčo

ŽILINA. Dlhodobá časť druhej najvyššej hokejovej súťaže je za nami. Suverénnym víťazom základnej časti Slovenskej hokejovej ligy sa stalo mužstvo HK Vlci Žilina so ziskom 98 bodov. Druhý Martin stratil na Vlkov priepastných 24 bodov.

Už zajtra vám na našom webe prinesieme exkluzívny rozhovor s predsedom predstavenstva Rastislavom Chovancom. Ako je spokojný s výkonmi mužstva a trénerskej dvojice? Prečo neuvažoval nad posilnením kádra a kto bude podľa neho najväčším konkurentom Žiliny v boji o postup do extraligy?

Žilinčania strelili v lige najviac gólov (183), aj ich najmenej dostali (66). Najviac ich v jednom dueli dali do siete Trnavy (10:1). Počas 38 kôl sa len v jedinom stretnutí stalo, že počas 60 minút neskórovali. Bolo to v Leviciach, kde prehrali 4:0. Šieste mužstvo tabuľky je zároveň jediné, ktoré neprehralo na domácom ľade so Žilinou v riadnom hracom čase. V druhom vzájomnom meraní síl vyhrali Žilinčania nad týmto súperom až po predĺžení 5:4.

Úchvatná je domáca bilancia. Počas osemnástich meraní síl na ľade štadióna pod Dubňom neprehrali zverenci trénerskej dvojice Dušan Gregor - Stanislav Škorvánek ani raz. Žilinskí hokejisti stratili len jeden bod z možných 54. Bolo to na začiatku februára, keď zdolali Skalicu až po predĺžení 5:4. Spomenúť musíme aj dve víťazné šnúry - desaťzápasovú zo začiatku ročníka a štrnásťzápasovú, ktorá trvala od 22. decembra do 5. februára.

Play-off je však úplne iná súťaž, kde sa začína od nuly, čo viackrát prízvukoval aj hlavný kouč Vlkov Dušan Gregor. Vyraďovacia časť sa začína už túto stredu. Všetky mužstvá budú v akcii v rovnaký deň aj čas (18:00 hod.). Víťaza Slovenskej hokejovej ligy a priameho postupujúceho do extraligy sa dozvieme najneskôr 20. apríla.

Dvojice štvrťfinále play-off SHL ŽILINA - POVAŽSKÁ BYSTRICA MARTIN - HUMENNÉ SPIŠSKÁ NOVÁ VES - LEVICE TOPOĽČANY - DUBNICA NAD VÁHOM 1. zápas: streda 10. 3. 2. zápas: štvrtok 11. 3. 3. zápas: nedeľa 14. 3. 4. zápas: pondelok 15. 3. prípadný 5. zápas: streda 17. 3. prípadný 6. zápas: piatok 19. 3. prípadný 7. zápas: nedeľa 21. 3.