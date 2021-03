Rastislav Chovanec: Ak nepostúpime do extraligy, budem to brať ako neúspech a sklamanie

Rozhovor s predsedom predstavenstva klubu Vlci Žilina pred najdôležitejšou časťou sezóny.

9. mar 2021 o 14:55 Matej Martinčo

ŽILINA. Vyraďovacia časť je už predo dvermi. Po poslednom domácom zápase v základnej časti SHL sme sa porozprávali s predsedom predstavenstva klubu Vlci Žilina Rastislavom Chovancom. Ako hodnotí uplynulých deväť mesiacov a kto bude podľa neho najväčším konkurentom Žiliny v boji o postup, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

V druhej polovici marca to bude deväť mesiacov, čo vlastníte klub Vlci Žilina. Čo vám toto obdobie dalo?

- Keď sa na to spätne pozriem, bolo to veľmi rýchle. Žijeme v hektickej dobe. Bolo to niečo, na čo sme sa dlhšiu dobu pripravovali. Podarilo sa nám to nastaviť tak, ako sme si predstavovali. Plány zatiaľ plníme na viac ako sto percent. Mužstvo hrá veľmi dobre. Chalani vytvorili veľmi dobrý kolektív. Spolupráca je skvelá. Dôležité je, aby vyšiel posledný krok.

Ako ste prežívali uplynulú základnú časť?

- Emócie určite boli, keďže ide o našu prvú sezónu. Veľa vecí bolo nových, na viaceré sme si museli zvykať. Zahrali sme niekoľko veľmi dobrých zápasov. Mal som možnosť byť takmer na všetkých stretnutiach aj na vonkajších štadiónoch. Porovnával som si, ako v iných mestách pristupujú k organizácii týchto podujatí. Z tohto pohľadu to bola zaujímavá skúsenosť a porovnanie našich očakávaní s tým, ako k týmto veciam pristupujú súperi.

Aj toto sa ďalej dozviete: Ktorý zápas zo základnej časti mu najviac utkvel v pamäti Ako je spokojný s prácou trénerskej dvojice Gregor - Škorvánek Či mal premyslený ťah o nasadení juniorov proti slovenskej osemnástke V čom môže byť sila tímu v play-off S akou víziou skladal mužstvo pred sezónou Prečo neuvažoval nad posilnením mužstva Kto bude podľa neho najväčším konkurentom Žiliny o prvenstvo Čo očakáva od štvrťfinálových súbojov

Už v polovici februára ste sa stali víťazmi základnej časti. Čakali ste, že to príde tak skoro?