Ryba Žilina má Zlatú Tresku

4. mar 2021 o 15:56

Milovníci najobľúbenejšej domácej špeciality z rýb dostávajú novinku, ktorá ulahodí ich chuťovým bunkám. Legendárnu žilinskú tresku nájdu v potravinách už aj v podobe alternatívy, ktorá obsahuje až 50 % podiel aljašskej tresky a pritom je úplne bez konzervantov. Zlatá Treska značky PRETO Ryba Žilina je výsledkom takmer 70-ročných skúseností najväčšieho producenta tresky na Slovensku, investícií do modernizácie výroby a tiež poctivého doladenia chute testami zákazníkov pred jej uvedením na trh.

Z pultov potravín známa zlatá rybka prináša Zlatú Tresku. Ryba Žilina ňou má za cieľ rozšíriť portfólio už etablovaných produktov, ktorými chráni a ďalej rozvíja tradíciu typicky slovenskej tresky. Podľa prieskumov výrobcu konzumuje tento rybí šalát v nejakej podobe aspoň raz mesačne až 7 z 10 Slovákov.

„Zlatá Treska je prirodzeným výsledkom toho, o čo sa vo výrobe kontinuálne usilujeme a čomu sme venovali za ostatné roky veľa energie. Investovali sme do modernizácie výroby, zvyšovali jej kapacity, pracovali sme na našej kvalite a nadovšetko počúvali našich zákazníkov. Našou filozofiou bolo vždy vyrábať portfólio tresky, v ktorom sa nájde každý, kto má túto špecialitu rád. Tešíme sa z toho, že tí najväčší labužníci si môžu odteraz vychutnávať aj našu novú, zlatú verziu tresky s bezkonkurenčným obsahom,“ hovorí Michal Britvík, generálny riaditeľ Ryba Žilina.

Produkt s názvom Treska Zlatá je na trhu tresiek unikát. Novinka, prichádzajúca v 140-gramovom balení, je jedinou treskou spomedzi balených výrobkov, ktorá je úplne bez konzervantov. Ryba Žilina týmto potvrdzuje svoje konzistentné smerovanie k produktom bez chémie, čo umožňuje aj v ostatných rokoch realizované zlepšovanie technológií vo výrobe a uzatvorenie celého jej procesu. Až 50 % obsahu balenia tvoria filety aljašskej tresky, čím žilinský výrobca takisto pokračuje v dlhodobom udávaní trendov. Chuť žilinskej tresky bola vždy to, čo zákazníci považovali za kľúčový parameter jej kvality. V prípade „zlatej novinky“ nenechal výrobca nič na náhodu a finálne doladenie chute zrealizoval v spolupráci so skupinou zákazníkov, ktorá holduje treske najčastejšie. Vzorky tejto špeciality pred uvedením do výroby doručil desiatkam fanúšikov, združených primárne okolo nezávislej skupiny „Žilinská treska“ na Facebooku.

Uvedenie Tresky Zlatej sprevádza aj nová kampaň, vytvorená v spolupráci s kreatívnym štúdiom CUBE studio. Kampaň s claimom „Jej chuť lahodná nie je náhodná“ má za cieľ prezentovať jedinečné prvenstvá novinky a emocionálny benefit jej chute spája so sofistikovaným procesom vývoja, ktorý nebol náhodný, ale dokonale doladený. Grafická podoba nadviazala na letnú a jesennú kampaň z predošlého roku a zároveň obohatila vizuál o nové prvky a vtipné momenty s využitím plôškovej animácie. Treska Zlatá dostáva komunikačnú podporu primárne v „online vodách“, a to sériou vizuálov a animovaných videí na sociálnych sieťach. S cieľom zachytiť širší profil cieľovej skupiny dopĺňa komunikačný mix aj printová a POS inzercia a kampaň v rádiu.