Stanislav Škorvánek: V play-off sa bude hrať hokej, ktorý stojí za to

Vyraďovacia časť sa začne už o necelý týždeň.

4. mar 2021 o 7:14 Matej Martinčo

ŽILINA. Hokejisti Žiliny majú za sebou posledný domáci zápas základnej časti Slovenskej hokejovej ligy v sezóne 2020/2021. Dubnicu nad Váhom zdolali Vlci 4:1 a v piatok ich čaká posledný duel v Skalici. Play-off začnú Žilinčania na budúci týždeň v stredu, ich súper ešte nie je známy. Bude to jeden z dvojice Skalica – Považská Bystrica.

Počas dňa vám prinesieme článok s bývalým slovenským reprezentantom Františkom Skladaným, ktorý bol pri tom, keď sa žilinské mužstvo skladalo. Dozviete sa, ako hodnotí základnú časť, zloženie jednotlivých pätiek či hru v presilovkách a oslabeniach.

Počas celej základnej časti stratili Vlci doma len jediný bod. Bolo to na začiatku februáru proti Skalici, ktorú zdolali 5:4 po predĺžení. Vo včerajšom dueli rozhodla prvá tretina, ktorú domáci vyhrali 3:0 a o osude zápasu bolo rozhodnuté. Treba však doplniť, že pre hostí išlo o tretí zápas v priebehu troch dní. Zverenci Romana Chatrnúcha vyhrali v pondelňajšej dohrávke doma s Humenným 3:1 a v utorok prehrali 4:2 v Skalici.

V stredajšom dueli nebola núdza o tvrdé súboje. Zápas spĺňal parametre play-off. Na tlačovej konferencii ho Stanislav Škorvánek zhodnotil nasledovne: „V prvej tretine sme dali tri góly a to určilo ráz zápasu. Snažili sme sa namodelovať nejaké veci do play-off. Myslím si, že sme mohli vyťažiť trošku viac, byť efektívnejší. Vieme, na čom máme pracovať. Verím, že sa budeme zlepšovať. Sme radi, že sa nikto nezranil. V play-off sa bude hrať hokej, ktorý stojí za to,“ povedal. Obranca Ľubomír Malina, ktorý strelil posledný gól domácich, povedal, že sa na tento zápas tešili. „Chutil nám. Išli sme doň s cieľom vyskúšať hrať hokej, aký chceme predvádzať v play-off. Dobre nás to preverilo. Za konečný výsledok sme radi,“ vravel. Pár slov povedal aj František Skladaný. „Bol to ubojovaný zápas. Klobúk dole pred súperom, ktorý pristúpil k tomu zápasu s vysokým nasadením,“ ocenil protivníka z Dubnice.