Milana Paleša rodičovstvo neovplyvnilo. Napredovať je krásne, hovorí

Žilinský thaiboxer nedávno oslávil 29. narodeniny.

18. mar 2021 o 16:06 Matej Martinčo

ŽILINA. Milan Paleš prežíva krásne životné obdobie. V októbri minulého roka zvíťazil v Holandsku na podujatí Enfusion Cage Events a stal sa majstrom sveta. Na konci februára si v Brne vybojoval víťazstvo v osemčlennej pyramíde v rámci projektu Oktagon Underground: Last Man Standing. Medzi týmito dvomi súťažami však dostal ten najkrajší darček – 11. decembra minulého roka jeho priateľka Alžbetka priviedla na svet ich prvého syna.

Minčimu sa tak zmenil život aj po osobnej stránke. „Sú ľudia, ktorí pracujú vo fabrikách, chodia na týždňovky či na mesiac do roboty a dieťa vidia raz za čas. Ja vidím môjho syna každý deň, za čo som vďačný,“ povedal Paleš s tým, že robí to, čo miluje – živí sa športom: „Stále som s rodinou okrem toho, keď idem dvakrát do dňa na tréning. Aj víťazstvom na turnaji v Brne som dokázal, že ma to v príprave neovplyvnilo. Keby som prehral, možno by som nad tým začal premýšľať. Je to však krásne obdobie, ktoré si užívam.“ Pri pôrode svojej partnerky v nemocnici nebol. „Pri týchto covid opatreniach musíte mať test a na sálu môžete ísť, až keď vás zavolajú. Na synčeka som čakal doma. Všetko dobre dopadlo, malý je zdravý,“ doplnil rodák z Tepličky nad Váhom.

“ Veľa ľudí sa ma pýtalo, či ma rodičovstvo neovplyvní v zápasoch. Prečo by malo? „ Milan Paleš

Pri spoločnom rozhovore nás zaujímalo, ako si užíva rodičovské povinnosti. V čom partnerke najviac pomáha? „Keď som mohol, tak som prebaľoval či pomáhal pri umývaní. A keď je v postieľke a začne plakať, tak som zvykol chodiť poň. Keďže mám teraz vykĺbenú ruku, moc s tým partnerke nepomôžem,“ povedal žilinský thaiboxer, ktorého syn sa volá po ňom – Milan. Bude mať otec o dvadsať rokov pokračovateľa vo svojom synovi? „Hlavne, nech zostane pri športe. Či bude futbalista, gymnasta alebo atlét, to mi je jedno. Keď vidím, ako sa iní ľudia ponáhľajú do zamestnania, som rád, že sa živím športom. Pre mňa je krásne, keď môže človek napredovať,“ uzavrel 29-ročný Milan Paleš.