Čistý „mordor“. Milan Paleš nevidel vo finále na jedno oko, napriek tomu vyhral

Žilinský thaiboxer oslávil v pondelok 1. marca 29 rokov.

4. mar 2021 o 15:14 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskému thaiboxerovi Milanovi Palešovi sa podaril ďalší skvelý úspech. V sobotu 27. februára sa stal víťazom podujatia Oktagon Underground: Last Man Standing. V osemčlennej pyramíde zvládol všetky tri zápasy a v neskorej sobotnej noci sa okrem trofeje mohol radovať aj z desaťtisícovej prémie.

Pre rodáka z Tepličky nad Váhom išlo o prvé podujatie od októbrovej udalosti Enfusion Cage Events. Ako nám v spoločnom rozhovore priznal, od výhry na tomto podujatí sa v kondícii neudržiaval. Skôr sa pripravoval na pôrod svojej priateľky Alžbetky, ktorá v prvej polovici decembra priviedla na svet ich spoločného syna. „Keď prišiel Robo Kajánek s vedením klubu, či by som sa nezúčastnil na tomto turnaji, sadli sme si nad tým. Mesiac a pol pred turnajom mi dali vedieť, či tam nechcem ísť zápasiť. Na celkovú prípravu by som potreboval ešte mesiac navyše. Ponuku sme však prijali a od toho dňa som začal trénovať,“ povedal Milan Paleš s tým, že pred týmto podujatím už osmičkovú pyramídu dvakrát absolvoval.

„A raz som v nej uspel. Vedel som, že je to čistý „mordor“, ide sa z jedného zápasu do druhého.“ Podľa žilinského thaiboxera bolo obsadenie účastníkov na vysokej úrovni. „Z česko-slovenského pohľadu išlo o úplnú topku bojovníkov. Chalanov dobre osobne poznám. Viem, že nič nenechajú na náhodu. Chcel som sebe, ale aj ľuďom dokázať, že ešte patrím na vrchol a išiel som tam s cieľom vyhrať,“ povedal Paleš s tým, že do Brna prišiel vo štvrtok doobeda. Ešte deň predtým podstúpil na Slovensku PCR test. Ten musel absolvovať aj v druhom najväčšom meste Českej republiky.

“ Chcel som sebe, ale aj ľuďom dokázať, že ešte patrím na vrchol. „ Milan Paleš

Na úvod KO Ringlerovi

V piatok prebehlo váženie pretekárov a los turnaja. Začiatok akcie bol v sobotu o 18:00 hod. Od Minčiho sme chceli vedieť, ako vyzeral jeho zápasový deň predtým, než sa postavil do ringu.