Do žilinskej nemocnice smerujú operačné stoly za viac ako pol milióna

Stoly zefektívnia prácu na niekoľkých oddeleniach.

3. mar 2021 o 12:21 Branislav Koscelník

ŽILINA. Do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline kúpili šesť nových moderných operačných stolov v celkovej hodnote 520-tisíc eur.

Využívať ich budú operačné tímy na oddelení neurochirurgie, chirurgie, úrazovej chirurgie, pediatrickej ortopédie, urológie a otorinolaryngológie.

V žilinskej nemocnici ročne zrealizujú 20-tisíc operačných výkonov. Nové vybavenie zabezpečí významné benefity pre operatéra a pacienta.

„Každý zo stolov je individuálne vybavený pre dané oddelenie tak, aby jeho nastavenia a komponenty uľahčili personálu ovládanie, zefektívnili prípravu pred samotnou operáciou a výrazne skvalitnili podmienky na operačnej sále i pri mimoriadne náročných výkonoch, ktoré u nás robíme,“ informoval generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek

Polmiliónová investícia je pre nemocnicu dôležitým krokom v ďalšom rozvoji.

„Vymieňame operačné stoly, ktoré majú aj viac ako 40 rokov, mnohé fungovali ešte na mechanickej báze, často vykazovali poruchy a ich ovládanie bolo náročné fyzicky či časovo. Som preto rád, že sa nám tento rok podarilo zakúpiť ďalších šesť moderných stolov s ergonomickými a technologickými vlastnosťami, ktoré zvýšia komfort, variabilitu pre naše operačné tímy, a tým pádom skvalitnia štandard a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre samotného pacienta,“ doplnil Stalmašek.

V žilinskej nemocnici nastala výmena operačných stolov tiež vlani, a to na oddelení gynekológie a pôrodníctva, urológie, úrazovej chirurgie a ortopédie.

Dva operačné stoly z tohtoročnej investície sú už v prevádzke na oddelení otorinolaryngológie a neurochirurgii. Dokončovacie práce prebiehajú aktuálne na druhej operačnej sále úrazovej chirurgie, dodávku zvyšných troch stolov očakáva nemocnica v priebehu marca.

Tím primára oddelenia neurochirurgie FNsP Žilina Ivana Mačugu nové vybavenie využíva prvý týždeň a zmenu pocítili okamžite.

„Predtým sme museli všetko nastavovať ručne, príprava pred operáciou nám pri niektorých špecifických výkonoch trvala niekedy pol hodinu, teraz je to jedným gombíkom urobené v priebehu minúty. Práca je tak jednoduchšia, precíznejšia a predovšetkým efektívnejšia, čo znamená zároveň menšie prestoje medzi pacientmi. Momentálne operujeme iba neodkladné prípady, no keď sa spustí operatíva naplno a vrátime sa opäť do normálu, denne budeme vedieť pomôcť väčšiemu počtu ľudí a skrátiť čakacie doby,“ uviedol primár žilinskej neurochirurgie, ktorá je jednou z najvyťaženejších na Slovensku.

Ročne tu štandardne vykonajú približne 1 100 operačných výkonov, vrátane až okolo 200 komplikovaných operácií mozgu.