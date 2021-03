Najstaršiemu stromu v Žiline hrozí skaza. Aktivisti spustili boj o jeho záchranu

Rozhodujúca pre záchranu stromu bude jar.

2. mar 2021 o 18:17 Branislav Koscelník

ŽILINA. Ďalšia iniciatíva v Žiline, ktorá môže zastaviť nevyhnutnú skazu stromu. Aktívni ľudia opäť za brali, bombardovali úrady, zháňali informácie a veci sa začali hýbať.

Tentoraz je v centre pozornosti nie hocijaký strom, ale zrejme najstarší, aký rastie v meste Žilina. Len málokto doposiaľ o ňom vedel a v posledných rokoch ho takmer nikto nevidel.

350-ročná lipa na Kysuckej ulici sa stala obeťou výstavby cestnej infraštruktúry. Chránený strom obkľúčili cesty estakády a odrezali ho od prirodzeného okolia, ale aj od pozornosti ľudí.

Tento, ale i ďalšie stromy rastú uprostred križovatky ciest I/60 a I/11 blízko Váhu neďaleko podchodu smerom na Budatín. Prístup k nim je pomerne zložitý a tak dlho unikali pozornosti.

Hoci je najstaršia žilinská lipa štátom chránená, nikto ju už dávno neudržiaval. Naposledy v druhej polovici 20. storočia strom neodborne spevnili kovovým pásom, aby zabezpečili jeho stabilitu. Dnes táto úprava drevine na Kysuckej viac škodí. Kovová obruč sa hlboko zarástla do stromu a ohrozuje jeho existenciu.

Na zaplakanie

Ekologický aktivista Ján Rzeszoto sa na toto nevľúdne miesto plné áut a smogu neďaleko Ľavobrežnej šiel po čase pozrieť a zostal v šoku.

„Ako som sa priblížil a videl som, aké je okolie stromu, bolo mi jasné, že už dlhé roky sa oň nik nestará. Pri pohľade na jeho 5,5 metra široký kmeň mi prišlo do plaču. Oceľové obruče vrastené do kmeňa boli jasným signálom, že tento strom už nie je skutočne chránený strom, ale iba drevina, čo čaká na svoj osud, kedy zahynie. Prvé, čo mi prebehlo hlavou, bolo to, že nemôžem dopustiť, aby strom zahynul. Musím spraviť aspoň minimum a to informovať kompetentných a pýtať sa, prečo je stav taký aký je,“ prebudil sa aktivizmus Jána Rzeszota.

Hneď na druhý deň napísal na Štátnu ochranu prírody. Strom síce leží na pozemkoch Slovenskej správy ciest, ale za jeho údržbu sú zodpovední štátni ochranári.

Odpoveď zo Správy NP Malá Fatra potvrdila kritický stav líp na Kysuckej ulici, ale aj to, že sú zrelé na výrub. Ochranári navyše priznali, že majú obmedzené zdroje na starostlivosť o chránené stromy a preto sa sústreďujú najmä o tie, ktoré sú v horšom zdravotnom stave, ale ešte majú perspektívu.

Na starostlivosť niet peňazí