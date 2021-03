Chaos pokračuje. Školy a škôlky ostávaju až do konca týždňa otvorené

Nove pravidlá platia od budúceho pondelka.

2. mar 2021 o 14:36 Branislav Koscelník

Žiaci na prvom stupni základných škôl a deti v materských školách by mali svoje zariadenia navštevovať ešte celý tento týždeň.

Až od pondelka bude platiť ohlásené opatrenie, podľa ktorého predškolská a školská dochádzka bude umožnená pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne.

"Chcem upokojiť všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení, že nemusia sa náhliť, aby do zajtra všetko zvládli. Je to veľmi náročné, preto sme sa rozhodli, že rozhodnutie bude platiť až od pondelka 8. marca a do vtedy je čas nastaviť chod škôl, aby to bolo na prospech deti, ktorým chceme v tejto ťažkej situácii zabezpečiť vzdelávanie," informovala o tom Anna Chlupíková, riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a ZŠ na ministerstve školstva.

Informácia z rezortu školstva prišla v čase, keď už viaceré školy oznámili rodičom, že od stredy sa všetci žiaci vyučujú dištančnou formou a do základných škôl a materských škôl nastúpia iba tí žiaci, ktorých obidvaja rodičia musia chodiť prezenčne do práce a nepracujú z domu.

Žilinské školské zariadenia aktuálne menia svoje pôvodné rozhodnutia. Oznamujú rodičom, že prevádzka materských škôl a prvého stupňa základných škôl bude prezenčnou formou až do konca týždňa tak ako doteraz.