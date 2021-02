Unikátnym dokumentom z hokejovej "kuchyne" sú Vlci bližšie k fanúšikom

Zvykli si už hokejisti na kamery?

27. feb 2021 o 13:52 Matej Martinčo

ŽILINA. V nedeľu 21. februára mal na obrazovkách verejnoprávnej RTVS premiéru športový dokument Sezóna. Ten mapuje unikátny pohľad na klub Vlci Žilina a fanúšikovia tam môžu vidieť veci, ktoré by inak pred ich očami zostali skryté. Dokument má viac častí a diváci ho môžu vidieť každú nedeľu vždy pred extraligovým zápasom. Najbližšie už zajtra o 16.00 hod.

Od brankára Maroša Mikoláša, obrancu Mareka Pacalaja a útočníka Patrika Koyša sme zisťovali, čo na tento nový projekt hovoria a či si už zvykli na štáb, ktorý je pri výrobe takejto relácie potrebný.

Pýtali sme sa tieto dve otázky:

1. Čo hovoríte na nový športovo-dokumentárny projekt z dielne RTVS Sezóna?

2. Zvykli ste si už na kamery?

Maroš Mikoláš, brankár

1. Je to super promo pre hokej, ale aj náš klub. Podľa mňa je to v tejto dobe nevyhnutné a výborné, že sa to dostane k fanúšikom. Je skvelé, že to ľuďom pomáha preniknúť hlbšie do našej kabíny. Možnože aj takýto projekt dokáže osloviť viac fanúšikov.

2. Nepovedal by som, že som si na ne zvykol, ale z televízie sú veľmi korektní a vychádzame si v ústrety.

Marek Pacalaj, obranca

1. Je to super vec, ktorá má v zahraničí veľký úspech. Vnímame to tým spôsobom, že takéto veci patria k hokejovému životu. Sme radi, že hráči aj klub sa môžu zviditeľniť. Ľudia môžu vidieť niečo aj z „hokejovej kuchyne“.

2. Už to ani nevnímame, je to úplne v pohode. Sú súčasťou našej kabíny.

Patrik Koyš, útočník

1. Podľa mňa je to super projekt, ktorý treba podporiť. Je to pozitívna vec, hlavne pre fanúšikov. Oni nie sú v kabíne, nevedia, čo sa tam odohráva. Veríme, že to bude baviť všetkých hokejových fanúšikov, nielen tých žilinských.

2. Prvé dva, tri dni sme si zvykali (úsmev). Teraz je to už v pohode.