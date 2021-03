Koordinátor ženského futbalu Laco Németh: Zväz začal vážnejšie bojovať so štátom

Pred pár dňami oslávil tento futbalový fanatik 66 rokov.

6. mar 2021 o 11:49 Matej Martinčo

ŽILINA. Medzi fanúšikmi je populárnejší mužský futbal než ten ženský. Netreba však zabúdať ani na nežnejšie pohlavie, ktoré sa najpopulárnejšiemu športu na svete venuje. O aktuálnej situácii sme sa rozprávali s koordinátorom MŠK ženského futbalu Ladislavom Némethom. Ten je zakladateľom tohto športu v Žiline a na konci júna bude oslavovať 30. výročie svojho založenia.

Ako to vyzerá s výhľadom do jarnej časti a dohrávkou ženských súťaží? Prebehli nejaké rokovania so zväzom?

- Rokovania prebiehajú takmer sústavne. Konečne začal zväz so štátom trochu vážnejšie bojovať, aby sa obnovilo hranie futbalu. Ľudia celý týždeň cestujú do práce či chodia po obchodoch, ale futbal hrať nemôžeme. Veď sa nejdeme objímať. Všeobecne, nielen pri ženskom futbale, je túžba po hraní veľká. Spracoval sa aj Covid automat pre futbal, podľa ktorého by sa dalo fungovať. Myslím si, že pravidlá, ktoré by sa nastavili, by všetci radi dodržiavali. Pokiaľ by sa to obnovilo, bolo by to dobré. Žiaľ, nezávisí to od nás, ale od štátu. Najvyšší futbaloví funkcionári robia všetko pre spustenie súťaží. Veríme, že sa to prelomí.

Blíži sa jar, teplo. Aj vakcinácia a s tým spojené očkovanie by mohlo pomôcť. Alebo by postačilo aj testovanie. Dali by sa odohrať zápasy, ak by ich účastníci mali napríklad 48-hodinové negatívne testy. Som futbalový fanatik, pozerám sa na to touto optikou. Bol by som ochotný urobiť všetko preto, aby sa opäť hralo. Samozrejme, zdravie je na prvom mieste. Futbal je ale šport na čerstvom vzduchu. Športovci si pohybom posilňujú imunitu. Keď to všetko pominie a fúkne na nás vietor, budeme hneď chorí (úsmev). Čo sa týka súťaží, hrá sa len prvá a druhá liga. Ale čo ostatní? Však to sú tisíce futbalistov. Nehrať futbal takto dlho je hrozné, obávam sa jeho budúcnosti.

Všetkým ženským žilinským kategóriám zostáva dohrať, spolu s nedohranou jesennou časťou, deväť zápasov. Dá sa to stihnúť?

- Áno. Podľa mňa zväz urobí všetko preto, aby sa odohrala minimálne jeseň. Aby sa dali urobiť konečné tabuľky súťaží. V rámci reorganizácie dali do súťažného poriadku, že pokiaľ sa v tomto ročníku odohrá jesenná časť – teda 50 % zápasov, dajú sa urobiť konečné tabuľky. Momentálne sa všetko upriamuje len na súťaže dospelých, čo nie je správne. Chcú aspoň niečo presadiť. Mám informáciu, že zväz robí všetko preto, aby sa odohrali aj tretie, štvrté a piate ligy mužov. U žien by to mali byť prvá a druhá liga. Pokojne nech sa hrá aj do júla. Nič by sa nestalo, aj keď koniec súťaží bol naplánovaný na polovicu júna. Začnime hrať na konci marca, alebo aj neskôr, však hrať by sa mohlo naozaj až do júla. Ďalší ročník je zatiaľ v nedohľadne, ale ja by som sa upriamoval týmto smerom. Nemôže to predsa takto trvať večne.

Poviem jeden príklad ešte z decembra. Vtedy sme mohli trénovať maximálne šiesti na stometrovom ihrisku na čerstvom vzduchu. Za tri hodiny sme vystriedali na tréningu osemnásť hráčok, však to nie je v poriadku. Ale keby teraz aj toto dovolili, brali by sme to. Nech sa spustí tréning a deti majú pohyb. Podľa hygienikov je futbal najrizikovejší šport. Nechápem, ako môžu niečo také povedať. Nie je to pravda. Napríklad halové športy, ktoré sa hrajú vnútri, sú podľa mňa nebezpečnejšie. Keď sa môže hrať hádzaná, volejbal či basketbal, prečo nie vonkajšie športy? Futbal je šport číslo jeden na celom svete. To si musíme uvedomiť. Malo by sa robiť všetko pre jeho záchranu. Hrozí kolaps. Som zvedavý, koľko klubov zanikne či aký počet hráčov prestane hrať futbal. Za ten čas si od tohto športu odvyknú a nebude im chýbať. Podmienky tiež nebudú najlepšie, keďže sponzori nebudú mať dosť peňazí.

Môže dlhší výpadok od futbalu spôsobiť ťažší prechod dorasteniek smerom do ženského futbalu?

- Niektoré dorastenky už môžu vzhľadom na svoj vek nastupovať za ženy. Ročník 2002 už musí hrať povinne. Tých máme v mužstve asi šesť, sedem. Niektoré už za ženy nastupovali, takže v ženskej lige už naberali skúsenosti. Čiže nepôjdu do úplne neznámeho prostredia. Pôjde o plynulý prechod a bude len na nich, aby sa etablovali v ženskej súťaži. Myslím si, že sú šikovné, dokonca sa až štyri dievčatá z devätnástky dostali do reprezentácie. Sú sebavedomé, mohli by sa uchytiť a nájsť si miesto v áčku. Kvalitu na to majú.

Najlepšie sú na tom žiačky

Ani v ženskom futbale sa, v podobne ako v mužskom, nedohrala kompletne celá jesenná časť. Prinášame vám prehľad výsledkov a tabuliek troch súťaží, v ktorých účinkujú žilinské dievčatá – I. liga žien, dorasteniek a žiačok. Ženy sa nachádzajú na siedmom mieste, ale podľa slov Ladislava Németha by so záchranou v súťaži nemali mať problém. Dorastenkám patrí tretia priečka. So silnou Myjavou dostali na úvod desiatku, ale proti ostatným protivníkom sa im už darilo a druhému Trenčínu podľahli tesne 0:1. Najlepšie sú na tom žiačky, ktoré vedú tabuľku prvej ligy. Do očí bije najmä vysoké víťazstvo 19:0 s Banskou Bystricou.

I. LIGA ŽIEN Jesenné výsledky: 1. kolo: MŠK ŽILINA – FC PETRŽALKA 5:3 (3:2) Góly: Kekelyová 2, Pružinská, Kucharčíková, Mudráková. 2. kolo: AS TRENČÍN – MŠK ŽILINA 2:1 (1:1) Gól: Pružinská. 3. kolo: MŠK ŽILINA – FK POPRAD 1:0 (0:0) Gól: Kucharčíková. 4. kolo: SLOVAN – MŠK ŽILINA 8:0 (4:0) 5. kolo: MŠK ŽILINA – BARDEJOV 0:4 (0:2) 6. kolo: SPARTAK MYJAVA – MŠK ŽILINA 7:0 (2:0) Neodohrané zápasy: 7. kolo: Žilina – B. Bystrica 8. kolo: Žilina – Nitra 9. kolo: Trnava – Žilina Slovenský pohár: FC KOŠICE – MŠK ŽILINA 0:4 (0:0) Góly: Pružinská, Grečnárová, Krajčíová, Baníková. Neodohraný zápas: Trenčín – Žilina (štvrťfinále) TRÉNER: Marián Dlobík Ženy figurujú v desaťčlennej tabuľke na siedmom mieste so šiestimi bodmi. Prvý je Slovan, posledný Poprad.

Mužstvo žien s trénerom Mariánom Dlobíkom. (zdroj: MŠK Žilina)

I. LIGA DORASTENIEK skupina B Jesenné výsledky: 1. kolo: MŠK ŽILINA – SPARTAK MYJAVA 0:10 (0:3) 2. kolo: MŠK ŽILINA – B. BYSTRICA 7:1 (6:0) Góly: Berešíková 4, Obertová 2, Krajčíová. 3. kolo: BANÍK PRIEVIDZA – MŠK ŽILINA 2:3 (0:1) Góly: Obertová 2, vlastný. 4 4. kolo: MŠK ŽILINA – AS TRENČÍN 0:1 (0:0) 5. kolo: P. BYSTRICA – MŠK ŽILINA 0:6 (0:4) Góly: Obertová 3, Chlebanová, Ukropová, Krajčíová. Neodohrané zápasy: 6. kolo: Žilina – Martin 7. kolo: Topoľčany – Žilina 8. kolo: Myjava – Žilina 9. kolo: B. Bystrica – Žilina 10. kolo: Žilina – Prievidza TRÉNER: Stanislav Ceniga Dorastenkám patrí v osemčlennej tabuľke tretie miesto s deviatimi bodmi. Prvá je Myjava, posledná Banská Bystrica.

Dorastenky s trénerom Stanislavom Cenigom (vpravo) a Ladislavom Némethom (vľavo). (zdroj: MŠK Žilina)

I. LIGA ŽIAČOK skupina B Jesenné výsledky: 1. kolo: MŠK ŽILINA – MYJAVA 8:2 (6:1) Góly: Bazgerová 2, A. Pokrivková 2, Poliaková, Mikulová, Časnochová, Gancárová. 2. kolo: MŠK ŽILINA – B. BYSTRICA 19:0 (10:0) Góly: Možutíková 4, Mikulová 4, Michalcová 3, Várošová 2, Poliaková 2, Časnochová, Šupolíková, Turská. 3. kolo: PRIEVIDZA – MŠK ŽILINA 2:6 ( 0:3) Góly: Možutíková 2, Mikulová 2, Poliaková 2. 4. kolo: MŠK ŽILINA – TRENČÍN 5:2 (3:0) Góly: Kerešová 3, Poliaková 2. 5. kolo: P. BYSTRICA – MŠK ŽILINA 0:8 (0:3) Góly: Kerešová 3, Časnochová, Poliaková, Hrehorová, Uríková, A. Pokrivková. Neodohrané zápasy: 6. kolo: Žilina – Martin 7. kolo: Topoľčany – Žilina 8. kolo: Myjava – Žilina 9. kolo: B. Bystrica – Žilina 10. kolo: Žilina – Prievidza Neodohrané: - štart v Minichampions lige Slovensko - štart na Halových majstrovstvách starších aj mladších žiačok TRÉNER: Jaroslav Trnka V tabuľke sú žiačky na prvom mieste s pätnástimi bodmi, posledná je Banská Bystrica.