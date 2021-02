V Žiline pribudnú tri nové ulice. Pozrite si ich názvy

Zastupiteľstvo schválilo aj vznik Univerzitného námestia.

27. feb 2021 o 10:36 SITA

ŽILINA. Do zoznamu ulíc v Žiline pribudnú tri nové, o ich názvoch rozhodli na štvrtkovom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, zastupiteľstvo schválilo aj vznik Univerzitného námestia. Pomenovaný je tak priestor pred hlavným vstupom do Žilinskej univerzity v Žiline.



V mestskej časti Mojšova Lúčka pribudne ulica s názvom Furmanská cesta. „Je to cesta od mosta pri Váhu až po katastrálne územie Stráňavy. Na ceste sídlia tri súkromné spoločnosti a premenovanie ulice uľahčí nielen doručovanie pošty, ale pomôže aj k lepšej orientácii zákazníkov," skonštatoval Miškovčík. Doplnil tiež, že nová Dolová ulica pribudne v Žilinskej Lehote a na sídlisku Vlčince pribudne Pražská ulica.



Poslanci rozhodli aj o názve parku na rohu Kysuckej a Športovej ulice. „Názov novovznikajúceho Parku Carla Gustava Swenssona v Starom meste vychádza z podnetu občianskeho združenia Servare et Manere. Park ponesie meno významného švédskeho architekta, ktorý ho projektoval," dodal Miškovčík.