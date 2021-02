Petra Sagana sa o novom pravidle nikto nič nepýtal: Nech si robia, čo chcú

Skvelý šprintér a excelentný klasikár si dobre uvedomuje, že aj cestárska sezóna 2021 bude poznačená koronavírusom.

26. feb 2021 o 12:22 SITA

BRATISLAVA. "Jazdím jedenásť sezón a mám 11 Zlatých pedálov, čiže stopercentný úspech. Určite si to veľmi vážim." Týmito slovami zhodnotil Peter Sagan ďalšie svoje celkové víťazstvo v bilančnej ankete Slovenského zväzu cyklistiky tentoraz týkajúce sa sezóny 2020. Bola v mnohom odlišná od tých predchádzajúcich, keďže pandémia koronavírusu menila plány nielen najlepšiemu slovenskému cyklistovi, ale aj celému svetovému pelotónu.



"Koronavírus nás zastavil v čase, keď som bol dobre pripravený na najväčšie jarné klasiky. Musel som teda zostať doma a neskôr začať odznova s tréningom. Zimnú prípravu som teda absolvoval ešte raz v máji, júni a júli a až potom sa znova začalo pretekať. Môj program sa úplne zmenil. Neabsolvoval som klasiky, ale zato po prvý raz v jednom roku Tour de France aj Giro d'Italia, čo bolo v krátkom časovom úseku dosť náročné. Roky som bol zvyknutý na určitý pracovný harmonogram, ktorý pravidelne opakujem, a zrazu sa všetko zmenilo. Bolo to náročné po mentálnej stránke, najmä návrat na bicykel po mesiaci a pol doma. To bolo divoké," skonštatoval Peter Sagan v rozhovore pre Slovenský zväz cyklistiky. "Na druhej strane strávil som v minulom roku oveľa viac času so svojím synom. Vždy hľadám v zlých časoch aj ich pozitívne stránky," doplnil s nadhľadom majiteľ 114 víťazstiev profikariére na ceste.



Na Tour de France je Sagan skúsený harcovník, ale na Giro d'Italia štartoval po prvý raz. Ružový dres pre víťaza bodovacej súťaže síce nezískal, ale pripísal si jedno suverénne etapové víťazstvo. Ako si spomína na svoje prvé Giro výrazne ovplyvnené tzv. pandemickým protokolom pre jazdcov a jednotlivé tímy? "Bolo to obmedzujúce. Testovanie, komplikované cestovanie, menej divákov. Nebolo to také Giro, aké malo byť. Určite by som si to ešte chcel zopakovať, keď bude normálnejšia situácia. A že som vlani nevyhral bodovaciu súťaž na Gire ani Tour? Nechcem sa vyhovárať alebo plakať nad rozliatym mliekom, nemá to význam," skonštatoval 31-ročný líder tímu Bora-Hansgrohe.



Medzinárodná cyklistická únia (UCI) nedávno prijala pravidlo, podľa ktorého už pretekári počas zjazdov nebudú môcť využiť špeciálny aerodynamický posed, keď schúlení do klbka na bicykli dosahovali vyššie rýchlosti. Táto novinka moment môže ovplyvniť aj Sagana, keďže práve on bol jedným z prvých a aj najlepších protagonistov tohto zrýchleného spôsobu jazdy dolu kopcom. "Rozhodli a nikto sa ma na nič nepýtal. Tak nech si robia, čo chcú... Neviem, ako sa bude odteraz 'zjazdovať'. Podľa mňa to bola najviac aerodynamická a aj celkom bezpečná pozícia v zjazdoch. Musím vymyslieť niečo iné, aby nám to potom zase mohli zakázať," zamyslel sa Sagan.

“ V zlých časoch hľadám aj pozitívne stránky. V minulom roku som oveľa viac času strávil so svojím synom. „ Peter Sagan





Trojnásobný majster sveta nedávno prešiel nákazou koronavírusom a momentálne ešte nie je v plnom tréningovom nasadení. Spoločne s bratom Jurajom aj ďalším Slovákom Erikom Baškom z tímu Bora-Hansgrohe čakajú na komplexnejšie výsledky testov. Tie dajú odpovede na otázku, ako sa

vyrovnali s nástrahami ochorenia COVID-19, resp. či v ich telách nezanechalo hlbšie stopy. "Cítim sa v pohode a dobre, ale prvoradé bude skontrolovať, či mi choroba nezasiahla srdce a pľúca. Veľmi mi nepridalo na pohode, čím som si prešiel v uplynulých dvoch týždňoch, ale myslím si, že sa to v tréningu dá dohnať," reagoval P. Sagan.



Skvelý šprintér a excelentný klasikár si dobre uvedomuje, že aj cestárska sezóna 2021 bude poznačená koronavírusom. Zatiaľ nechce špekulovať o svojom presnom programe, lebo už úvod sezóny sa v jeho prípadne výrazne narušil. V pláne však má absolvovať najväčšie klasiky, akými sú Miláno - San Remo (20. 3.), Okolo Flámska (4. 4.) a Paríž-Roubaix (11. 4.). Všetky tieto tradičné jarné jednorazové podujatia sa však uskutočnia len v prípade, ak orgány verejného zdravotníctva v príslušných krajinách nesprísnia reštrikčné opatrenia týkajúce sa pandémie koronavírusu v Európe.



"Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. V tejto chvíli mám naplánované iba jarné klasiky. Všetko ostatné vrátane Tour de France je ešte veľmi vzdialené," povedal Sagan ešte počas januárovej videokonferencie tímu Bora-Hansgrohe v Taliansku. Aktuálne k téme svojich ambícií v ére koronavárusu dodal: "Mám už niečo za sebou, vybudoval som si meno, ale to mi nezaručuje ďalšie víťazstvá. Stále sa však chcem ukazovať čo najlepšie v cyklistike aj v normálnom živote. Nebudem sa sťažovať na túto dobu, lebo to postihuje všetkých ľudí, nielen cyklistov. A sťažovanie ešte nikomu nepomohlo. Život prináša pekné veci, ale aj komplikácie. Bojujeme s tým všetci. A moje ciele? Vrátiť sa do tréningového režimu a riešiť veci zo dňa na deň. Plánovať do vzdialenejšej budúcnosti nemá význam. Ak mi nevyjdú jedny preteky, prídu druhé a potom zasa tretie. Mám plánovaných 90 štartov v sezóne, tak verím, že aspoň raz motyka vystrelí," rozlúčil sa Sagan vo videu pre SZC.