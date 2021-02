V Žiline zrekonštruujú dve vyťažené cesty. Mesto kritizuje cestárov

Veľkoplošné opravy ciest prvej triedy sa budú robiť na 30 úsekoch po celom Slovensku.

26. feb 2021 o 8:06 Branislav Koscelník

ŽILINA. Ďalšie dve mimoriadne vyťažené cesty I. triedy v Žiline prejdú rekonštrukciou. Slovenská správa ciest v rámci chystaných veľkoplošných opráv ciest zahrnula do zoznamu aj dva tranzitné úseky v Žiline.

Nový povrch dostane cesta na Nemocničnej ulici, ktorá po spustení diaľničného úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka prebrala časť tranzitu a nápor dopravy na cestu prvej triedy sa zvýšil.

Rekonštrukciou prejde aj Ľavobrežná od križovatky Košická po most na Kysuckej ulici. Vyťažená cesta je už z jednej polovice opravená. Smer pri futbalovom štadióne sa len dlhodobo pláta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Veľkoplošné opravy ciest prvej triedy sa budú robiť na 30 úsekoch po celom Slovensku. Pôjde spolu o 90 kilometrov a štát do nich zainvestuje 23 miliónov eur.

Oznámil to vo štvrtok na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal spolu s generálnou riaditeľkou Slovenskej správy ciest Martinou Tvrdoňovou.

Súvisiaci článok Skvelá správa pre Žilinu. Kapucíni spúšťajú rozsiahlu obnovu Sirotára Čítajte

Začne sa čoskoro

Projekt je rozdelený na tri časti, a to západ, stred a východ Slovenska. Traja víťazní uchádzači súťažia ešte o práce na konkrétnych úsekoch v elektronických aukciách.

Tvrdoňová dodala, že v tomto roku chce SSC preinvestovať celkovo 50 miliónov eur na tento projekt a opraviť 180 kilometrov ciest.

Začať by sa tak malo v najbližších týždňoch. Nepôjde o lokálne opravy,

ale o zásahy väčšieho rozsahu. Najviac úsekov v prvom balíku opráv je v Banskobystrickom kraji, pretože je najviac zasiahnutý.

V Žilinskom kraji ide o deväť úsekov, napríklad Kysucký Lieskovec, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová, Veličná Dolný Kubín, dve akcie sú v Žiline.

(zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby)

Komunikácia viazne

Na štvrtkovom zasadnutí žilinského mestského zastupiteľstva poslanec Martin Kapitulík vyzval primátora Petra Fiabáne a poslankyňu Národnej rady Miriam Šutekovú, aby pritlačili na Slovenskú správu ciest, ktorá spravuje cesty prvej triedy, k väčšej aktivite a lepšej údržbe.

„Cesty sú v katastrofálnom stave a to nemôže ísť tak, že Slovenská správa ciest na to v kapitálových výdavkoch nemá absolútne žiadne prostriedky. Ľudia si každý deň rozsekávajú pneumatiky, cesty sú špinavé a zanedbané. Údržba zlyháva na plnej čiare a trpí tým celé mesto. Chcem poprosiť všetkých, ktorí vedia zo svojej pozície tomu zo svojej pozície akokoľvek pomôcť, aby to urobil,“ apeloval Kapitulík.

„Máme veľmi zlú komunikáciu s riaditeľom žilinskej Slovenskej správy ciest, ktorý nekomunikoval, keď som ho žiadal o stretnutie na úrovni primátora. Sťažnosť sme deklarovali na stretnutí s ministrom dopravy opakovane. Sťažovali sme si na zlú komunikáciu, zlú údržbu a zlý stav ciest v správe Slovenskej správy ciest,“ povedal Peter Fiabáne a prisľúbil, že budú ďalej vyvíjať tlak.