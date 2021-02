Zvýšený hlas pomohol. V ťažkých situáciách podržal Vlkov brankár

Žilinčania zdolali Martin rovnakým výsledkom ako v poslednom vzájomnom súboji.

25. feb 2021 o 5:55 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí Vlci sa pred play-off držia na víťaznej vlne. Vo včerajšom šlágri SHL a zároveň derby o Strečno zvíťazili v tesnom dueli na Martinom 2:1 a na svojom konte majú už 92 bodov.

Duel by sme mohli rozdeliť podľa tretín. V tej prvej boli lepší Žilinčania. Až trikrát hrali presilovku, ale z početnej výhody nedokázali veľa vyťažiť. Hostia sa však do zakončenia dostávali len minimálne. V druhej časti sa obraz hry zmenil, presilovky hrali naopak hostia a domácich podržal viacerými skvelými zákrokmi gólman Maroš Mikoláš. V tretej časti rozhodol o výhre Vlkov dvomi gólmi Patrik Koyš a keďže hostia už iba znížili (ich presnému zásahu však s najväčšou pravdepodobnosťou predchádzala hra hráča s vysokou hokejkou, ktorú si rozhodcovia nevšimli), mohli tak Vlci oslavovať aj štvrté víťazstvo nad súperom z Turca v tejto sezóne.

„Nebol to ľahký zápas. Martin dobre korčuľoval a napádal. Z toho pramenili aj chyby v našom pásme. Nakoniec sme to zvládli a v tretej tretine sme to strhli na svoju stranu. Sme vďační, že sme vyhrali,“ zhodnotil stretnutie obranca Marek Pacalaj, podľa ktorého mal zápas parametre play-off: „Hralo sa v tempe, dohrávali sa súboje.“ 26-ročný defenzívny hráč je práve rodákom z Turca. Berie takéto zápasy z tohto pohľadu špecificky? „Keďže som v Martine hokejovo vyrastal, príprava na zápas je trošku ťažšia. Sme však profesionáli, musíme sa na to nastaviť,“ hovoril.

Druhá tretina nevyšla Vlkom podľa predstáv. Hostia boli aktívnejší aj vďaka ponúknutým početným výhodám. „Hlavne by som pochválil nášho brankára, ktorý nás v ťažkých situáciách podržal,“ povedal Pacalaj s tým, že tréneri cez prestávku v kabíne zvýšili hlas: „Nejaké slová sme si povedali my aj tréneri. Vedeli sme, že v druhej tretine to nebol náš najlepší výkon a nakoniec sme to zvrátili na našu stranu,“ povedal Marek. Pre Žilinu išlo o štvrtý domáci duel s jediným inkasovaným gólom za sebou (predtým Považská Bystrica 4:1, Trnava 4:1 a Spišská Nová Ves 5:1). „Je to super vizitka. Snažíme sa hrať zo zabezpečenej obrany a nerobiť zbytočné hrúbky v našom pásme, z ktorého sa chceme čo najrýchlejšie presunúť do útočného,“ uzavrel obranca s číslom 74.

