ŽILINA: Aj počas najbližsieho víkendu otvorí mesto vlastné odberné miesta. Ich počet klesá

25. feb 2021 o 5:43 Branislav Koscelník

ŽILINA. Mesto Žilina otvorí aj počas tohto víkendu vlastné odberné miesta. Počas dvoch dní od 27. do 28. februára sa bude testovať už len na šiestich miestách.

Žilinská samospráva stále udržiava niekoľko odberných miest, aj keď ich počet sa z od jedného testovacieho víkendu k ďalšiemu znižuje.

Ako sa vyjadril primátor mesta Žilina Peter Fiabáne v diskusnej relácii regionálnych týždenníkov MY, mesto ich počet redukuje a testovanie prenecháva na súkromné mobilné odberové miesta.

„Plošné testovanie zvládame, ale nie s nadšením. Náš ciel je, aby sme nemuseli testovať, je to zaťažujúce, je to stresujúce. Úrad by mal pracovať na úlohách, ktoré mu prináležia zo zákona. Každé jedno víkendové testovanie berie energiu vedenia mesta i jednotlivých pracovníkov. Snažíme sa z toho pomaly vycúvať. V Žiline máme 13 súkromných odberných miest. Myslíme si, že na krajské mesto je to nedostačujúci počet a preto aj napriek tomu, že znižujeme počet víkendových odberných miest, stále ich v určitom počte udržujeme,“ vysvetlil Peter Fiabáne.