Skvelá správa pre Žilinu. Kapucíni spúšťajú rozsiahlu obnovu Sirotára

Stavebné práce budú trvať jeden a pol roka.

24. feb 2021 o 14:06 Branislav Koscelník

ŽILINA. Pôsobí ako tŕň na historickom Mariánskom námestí v Žiline. Kostol Obrátenia svätého Pavla, ktorému nikto nepovie inak ako Sirotár, je už roky v havarijnom stave.

O to prekvapujúcejšia správa prišla od bratov Kapucínov, ktorí ho spravujú. Na účte už majú viac ako milión eur na kompletnú obnovu exteriéru kostola i kláštora.

Obnova, ktorú finančne podporilo sumou viac ako 877- tisíc eur Ministerstvo kultúry, sa začne už začiatkom marca a podľa rozpočtu by mala stáť 1,156 milióna eur. Aktuálne už stavební robotníci inštalujú na objekte lešenie.

Podľa slov Tomáša Fuska, ktorý koordinuje reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky, obnovou prejde čelná fasáda kostola i kláštora, ale aj vnútrobloková časť kláštora, takzvaný Rajský dvor. Neveľké átrium plánujú Kapucíni po zastrešení otvoriť pre verejnosť.

„Reštaurované budú aj obe veže i strecha veží, na ktorých meď vymenia za bridlicu. Vymenia sa všetky okná v starom kláštore, ide asi o 64 okien,“ potvrdil brat Tomáš Fusko.

Fasáda cirkevného objektu z roku 1754 sa vráti do pôvodnej barokovej podoby. Pamiatkar Vladimír Majtan tvrdí, že zmena farebnosti bude zásadná. Objekt dostane typickú jezuitskú farebnosť a fasáda oveľa väčšiu plasticitu, ako má dnes.

„Určite to bude veľký šok a veľká zmena oproti zdevastovanej okrovej fasáde. Zrazu kostol zasvieti v grafitovo sivej, v kombinácii s bielou, s čiernymi bridlicovými strechami a s dvomi pozlátenými krížmi. Vizuálne to bude veľmi páčivé, bude to malá revolúcia vo výraze námestia a bude to veľký kvalitatívny posun v porovnaní s tým, na čo sme dlhé desaťročia zvyknutí,“ prezradil pamiatkar.

