Autá budú na žilinskom Bulvári v nemilosti. Prednosť dostanú cyklisti a chodci

Mesto Žilina chce rekonštrukciu ikonickej ulice spustiť na budúci rok.

23. feb 2021 o 18:44 Branislav Koscelník

Široká pešia promenáda s platanovou alejou, terasy kaviarní, oddychové zóny, ale aj pingpongové stoly, trampolíny a workoutové prvky.

Keď žilinská radnica zverejnila prvé štúdie architektonickej súťaže o podobu takzvaného Nového Bulváru, bolo z nich jasné, že šoféri budú musieť ustúpiť chodcom a cyklistom a autá pôjdu na druhú koľaj.

„Človek na prvom mieste“. Takáto je hlavná filozofia plánovanej rekonštrukcie polovice Bernolákovej ulice v časti medzi Mostnou a Fándlyho ulicou. Ak sa podarí dotiahnuť na žilinské pomery veľkolepý projekt za 2,5 milióna eur, prinesie to kvalitný verejný priestor plný zelene, dôstojné miesto na stretávanie sa ľudí a nové mestské centrum navrhnuté podľa moderných štandardov, za ktoré sa Žilinčania nebudú musieť hanbiť.

Na rozdiel od súčasnosti. Bulvár si pýta zmenu. Široká mestská trieda už dnes v ničom nepripomína svoju niekdajšiu prestíž. Nutne potrebuje zásah architektov, nové funkcie a investície do rozpadávajúceho sa verejného priestoru.

Bulvár viditeľne ožil

Tridsaťšesťročná Katarína býva na jednej z najlepších žilinských adries už desať rokov. Z okna obytného domu vníma, ako sa Bulvár mení. V niečom k horšiemu, v inom k lepšiemu.

„Vidno, že technický stav Bulváru sa zhoršuje, ale musím oceniť to, že sa tu vrátil život v priebehu posledných desiatich rokov. V starej časti, bližšie k mestu, to bolo večer mŕtve. Teraz je to dobré, že to opäť žije a sú tu super podniky. V podstate sa na Bulvár rozšírilo centrum mesta. Táto štvrť si zaslúži, aby sa zlepšila aj jeho technická stránka. Ale ten život tu privítam,“ rozhovorila sa mladá žena, ktorá venčila dvoch psíkov.

Na rozsiahlu premenu tohto priestoru sa teší, no hovorí, že je zvedavá, ako sa projekt vysporiada s parkovaním.

„Veľa obyvateľov, korí tu bývajú, používa aj parkovanie na Bernolákovej ulici. Parkovisko je tam večer stále plné. Sama som zvedavá, či neubudne príliš veľa parkovacích miest. Napriek tomu si myslím, že to tu treba rozšíriť pre chodcov i cyklistov, pretože je tu úzko pre tie počty ľudí, ktorí sa po Bulvári presúvajú,“ zhodnotila.

Parkovacie miesta ubudnú

Víťazný návrh od bratislavského ateliéru SLLA sleduje tendencie, ktoré v centrách miest smerujú k redukcii dopravy, ale aj parkovania. Viceprimátor Žiliny Vladimír Randa priznáva, že mesto sa hlási v prípade Bulváru k obmedzeniu dopravy.