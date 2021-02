Halové majstrovstvá Slovenska: Žilinčanky získali jedno striebro a dva bronzy

V konečnom umiestnení obsadil AO Žilina 15. miesto.

23. feb 2021 o 10:37

BRATISLAVA. Cez víkend 20. 2. - 21. 2. sa v Bratislave uskutočnili halové majstrovstvá Slovenskej republiky mužov a žien, na ktoré sa nominovali aj atlétky AO Žilina - Veronika Kuricová, Emma Paulínyová a Zuzana Michaličková – všetky vekovo ešte juniorky. Informoval o tom predseda oddielu Roman Coma.

Ako prvá do boja zasiahla Veronika a to v skoku do výšky, ktorý vzhľadom na situáciu nemala ani kde trénovať. Avšak, veľmi dobre sa s tým popasovala – zaznamenala výkon 160 cm, ktorým obsadila 4. miesto. Veronika atakovala aj 3. miesto, najmä v druhom pokuse na výške 165 cm. Už keď sa zdalo, že „preletí“ cez latku, tak ju nohami zhodila. V skoku do diaľky Veronika výkonom 486 cm nepostúpila do finálovej osmičky – obsadila 10. miesto. V sobotu sa ešte predstavila na 1500 m trati Zuzka, ktorá chcela atakovať osobný rekord. Nakoniec to nevyšlo, ale bronzová medaila potešila.

Zbierka cenných kovov pokračovala aj v nedeľu – Emma Paulínyová vo svojej disciplíne 800 m v super finiši predstihla pretekárku, výsledkom čoho bola zaslúžená strieborná medaila. O pár minút už bola na konte ďalšia, tentokrát bronzová medaila – získala ju Zuzka po statočnom výkone a boji v behu na 3000 m.

Bilanciou jedna strieborná a dve bronzové medaily sme sa v konečnom hodnotení oddielov umiestnili na 15. mieste. Dievčatám patrí veľká vďaka za predvedené výkony v týchto ťažkých tréningových podmienkach, pričom opäť potvrdili, že náš oddiel a samotní zverenci už dlhé roky patria medzi slovenskú špičku a príkladne reprezentujú nielen oddiel, ale aj mesto Žilina.